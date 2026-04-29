A Scanzo esiste una «pannolinoteca» che aiuta i genitori a scoprire i pannolini lavabili

È stato un percorso ricco di emozioni: dall’apertura dei canali social («una finestra sul mondo!»), alla progettazione del logo e alla scelta del nome, tutto realizzato a quattro mani con il marito. È arrivato il primo noleggio di pannolini lavabili da un’amica: «di fatto è stata la prima cliente e la persona che mi ha fatto capire che avrei potuto farcela» ricorda Paola. E poi gli eventi: «Avevo il mio stand, nella mia comunità – continua Paola riferendosi alla prima volta in cui partecipò a Scanzorosciate al «No Planet B Day», l’evento organizzato dall’associazione La Terza Piuma, dedicato all’economia circolare e a stili di vita più consapevole – Sono una persona riservata per cui ho fatto fatica a mettermi in gioco in prima persona e a intraprendere quest’avventura, ma grazie al supporto della mia famiglia e delle mie amiche accanto è stata un’esperienza emozionante e formativa».