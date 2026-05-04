Quando il gusto nasce dall’inganno: la neurogastronomia ci insegna la sorpresa a tavola

Presenti nei frutti di bosco, in particolare nei mirtilli neri, questi pigmenti sono potenti antiossidanti che migliorano la segnalazione neuronale, sono veri alleati della vitalità cerebrale. Agiscono come potenti antiossidanti, proteggendo i neuroni dallo stress quotidiano, ma fanno qualcosa in più: rendono la comunicazione tra le cellule nervose più efficiente e fluida. In altre parole, aiutano il cervello a “parlare meglio con sé stesso”. Quando le connessioni sono più reattive, anche la risposta agli stimoli è più rapida.