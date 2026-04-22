È morta Lia Cigarini, fondatrice della «Libreria delle donne» di Milano

La risposta è no. Non ha alcun senso e questo è in parte dipeso dal fatto che il ruolo della donna è molto cambiato negli anni. Le bambine prendono le madri come modello. E le ragazze «anche se non hanno una madre femminista, hanno una madre segnata dal femminismo» dicono le intervistate. Il ruolo che la scuola ha nell’educazione sia dei maschi che delle femmine gioca invece un ruolo importante: possiamo pensare che il problema sia solo per le figlie femmine invece ci sono fenomeni che riguardano anche gli adolescenti maschi. Daniela Santoro, classe 1999, incarna la nuova generazione al fianco delle Libraie femministe e pone l’accento su un problema meno risentito: «Un aspetto che riscontro a scuola, ma anche in università o al lavoro, è la mancanza di soggettività dei ragazzi e delle ragazze sotto le pressioni di standard sociali che appiattiscono e livellano le peculiarità del singolo. Lo standard invece è il singolo. – dice –. Questo si espande a macchia d’olio sui ragazzi adolescenti maschi che sono sempre più fragili, e proprio perché lo standard impone che “non devi essere fragile” loro soffrono il doppio».