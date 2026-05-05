«Museum Dreams», a gres art 671 la prima mostra antologica di Sir Isaac Julien

In tutti i casi, Julien evita la linearità e non offre risposte, ma apre domande. In questo quadro si impone con sempre maggiore chiarezza anche il ruolo di gres art 671, che a Bergamo sta costruendo una linea curatoriale riconoscibile e tutt’altro che scontata, puntando su progetti solidi, spesso complessi, sempre sostenuti da un impianto critico rigoroso. Non è solo una questione di nomi, ma di metodo: attenzione ai temi, precisione nei percorsi espositivi, incisività negli apparati di lettura. È questa coerenza, più che il singolo evento, a rendere lo spazio una realtà con tutte le carte in regola per farsi strada nel panorama dell’arte contemporanea.

In questo senso, la scelta di dedicare una grande antologica a Sir Isaac Julien non è affatto neutra. Da un lato potrebbe apparire “naturale”, dato che Julien è una figura ormai storicizzata e riconosciuta a livello internazionale. Ma proprio per questo la scelta rivela una presa di posizione precisa. Non si tratta di inseguire un nome, quanto di misurarsi con un artista che mette in crisi i dispositivi stessi dell’esposizione. Portarlo in uno spazio come gres art 671 significa assumere il rischio di confrontarsi con un lavoro esigente, che non semplifica e non si lascia consumare facilmente. È una scelta che indica una direzione: privilegiare progetti capaci di attivare uno sguardo critico, anche a costo di sottrarsi a logiche più immediate di consenso.