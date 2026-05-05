Al «Festival Pianistico» due gioielli fuori abbonamento da non perdere

L’omaggio alla figura di Gianandrea Gavazzeni, del quale quest’anno ricorrono i trent’anni dalla scomparsa, è il punto di partenza: «Pochi conoscono il mondo compositivo di Gianandrea Gavazzeni – sottolinea Manzoni – ed è per questo che vogliamo farlo conoscere. Il viaggio partirà proponendo infatti alcuni estratti dai “Concerti di Cinquandò”, composti nella villa bergamasca di Monterosso dove il giovane direttore d’orchestra trascorse alcune estati, proseguendo con un altro immortale bergamasco, Gaetano Donizetti, e la sua “Elisir d’amore”. Sarà poi la volta di Parma, con Giuseppe Verdi e le sue “Traviata” e “Aida” per poi, successivamente varcare i confini italiani e arrivare in Boemia con “Smetana” e chiudere il nostro percorso in Russia con due capolavori: l’”Uccello di Fuoco” di Igor Stravinskij e “Una notte sul Monte Calvo” di Modest Mussorgskij. Questo appuntamento rappresenta un riconoscimento incredibile e straordinario per il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo: un momento di grande soddisfazione che vogliamo onorare al meglio, un momento dove ogni istante è bello e prezioso e la soddisfazione che ci porteremo a casa sarà immensa».