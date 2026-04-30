Torna il «Donizetti Guitar Festival», una dichiarazione d’amore a sei corde

Da segnare in agenda il concerto del grande chitarrista di fama mondiale Omar Kaminsky, che il 20 maggio alle 20.30 si esibirà sempre alla Madonna del Bosco, con un programma che sarà un ponte tra Europa e Americhe. «Da dove provengo l’influenza della Spagna è fortissima nella penisola e la chitarra è molto importante nella nostra cultura, sia nella folk music sia nella chitarra classica, che è molto viva e popolare», ha spiegato il musicista vincitore di oltre 30 premi nazionali e internazionali, che si è esibito su palchi prestigiosi come quelli del Concertgebouw di Amsterdam, della Carnegie Hall di New York e del Palacio de Bellas di Città del Messico. Secondo Kaminsky, la conoscenza di questo strumento e delle sue potenzialità è fondamentale: «la chitarra è versatile, la troviamo nella musica pop e rock. La chitarra è oggi quello che era per Paganini il violino: famosissima. La trovi in molte varianti, in differenti Paesi e quella classica può essere molto complicata da imparare sotto il lato tecnico, poi però se cominci a conoscere la musica dei grandi è come aprire una porta: è tutto così grande, bello e affascinante. La prima volta che l’ho sentita sono rimasto intrigato».