Da Oriente ad Occidente, il nuovo viaggio del «Festival Pianistico di Brescia e Bergamo»

Anche quest’anno, i grandi protagonisti non mancheranno: sui palcoscenici bresciani (Teatro Grande e, da quest’anno, anche il Teatro Sociale) e bergamaschi (Teatro Donizetti e Teatro Sociale) si alterneranno musicisti di fama mondiale, come Grigory Sokolov, Mikhail Pletnëv, Jan Lisiecki, Lilya Zilberstein, oltre alla presenza di giovani talenti proposti dal festival. Ma cosa accomuna l’orizzonte sonoro dei due protagonisti della nuova edizione, Arvo Pärt e il «poeta del pianoforte» Frédéric Chopin? La risposta è di Pier Carlo Orizio, direttore artistico del festival: «La seconda tappa del nostro itinerario prevede uno sguardo sull’est d’Europa. Ritroveremo i volti familiari di molti compositori. Arvo Pärt, che è stato protagonista insieme a Beethoven del 44esimo festival, è tra i compositori viventi più eseguiti e amati dal pubblico. Di Chopin, in programma anche la scorsa edizione per via dei suoi trascorsi in terra di Spagna, riscopriremo le origini polacche. Pur avendo vissuto gran parte della sua vita in Francia, o forse proprio per questo, la musica di Chopin è pervasa da un sentimento di nostalgia verso una patria lontana e immensamente amata. È un sentimento comune a molti grandi compositori di area slava che si traduce in una “tinta musicale” (usando un’espressione cara a Giuseppe Verdi) che sembra accomunare Čajkovskij a Dvořák, Musorgskij a Rimskij-Korsakov»