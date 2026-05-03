La rivoluzione gentile dei fiori che spaccano l’asfalto

Fra le canzoni più cantate e ballate, naturalmente, c’è «Bella ciao», che a un certo punto cita il «fiore del partigiano, morto per la libertà». Non so quale fosse questo fiore - spesso per stagionalità e colore si accosta un papavero - ma simbolicamente trovo che molti fiori siano rivoluzionari, a cominciare dalle così dette piante infestanti, capaci di insinuarsi nelle crepe dell’asfalto e romperlo, lasciando spazio, per esempio, a uno splendente tarassaco, giallo come un piccolo sole. In qualche modo, fanno quello che lo scrittore Italo Calvino descrive come il secondo modo per non soffrire nel presente inferno dei viventi, un modo che «è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio»: lentamente ma inesorabilmente allargano le crepe e danno spazio, aria e possibilità di esistere a fiori, dove prima c’era solo un manto uniforme e scuro di asfalto.