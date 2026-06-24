La musica prende il largo con «La Signora del Sebino» come palcoscenico

«Altrimenti - prosegue Barro - la barca sarebbe stata fatta a pezzi e fusa come molti altri battelli alla fine della loro vita commerciale. Dal 1926 al 1944 la nave effettuò il servizio passeggeri; nel novembre del 1944 accadde la più grande tragedia sul nostro lago, quando la motonave Iseo venne mitragliata da aerei alleati (l’attacco sulla tratta da Tavernola a Siviano di Monte Isola causò 43 vittime civili, ndr). Allora il Sebino faceva parte della Repubblica di Salò e le imbarcazioni erano obiettivi sensibili. Tre mesi dopo anche la Capitanio, per fortuna senza equipaggio, venne colpita e il ponte in legno prese fuoco. Un gruppo di persone fece pressioni sul direttore dell’acciaieria perché non venisse demolita e dopo la guerra venne rimessa in servizio. Italsider la chiamò a fare da rimorchiatore per le chiatte e, con la successiva diminuzione della produzione, molti rimorchiatori vennero tagliati a pezzi e fusi. Non la Capitanio».