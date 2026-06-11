Geopoetica, quando l’amore per la lettura e l’escursionismo si incontrano

D.S: Questa pratica è nata una ventina di anni fa. In molti hanno cercato di teorizzarla, di porre delle norme, delle linee guida. Se volete delle risposte in questo senso, cercate nella letteratura, in particolare penso alla scuola francese. Personalmente, non credo che la geopoetica possa essere racchiusa in un’opera didascalica. O almeno, non quella che ho proposto negli ultimi anni e che proporrò anche quest’anno in Val Seriana. Ricordo con piacere un progetto per il Museo di Storia Naturale del Lussemburgo: volevano avere, come punto di partenza, una serie di idee, di letture, una strada da seguire. Dissi che non era possibile: il mio lavoro dipende, nel senso più viscerale, dal territorio. Quello che mi sento di dire è che sono grato della fiducia che mi è stata consegnata in questi anni. Non si tratta di un vanto, bensì di una responsabilità, che mi porta a cercare con più cura, analizzare con maggiore attenzione. Chi partecipa a un cammino geopoetico con me è curioso e si lascia stupire dall’inatteso. Quindi sì: un cammino geopoetico è un atto di fiducia. Ed è anche camminare ed ascoltare, due verbi che racchiudono il senso della democrazia. Se uno cammina, vede la realtà. Può piacergli, come può non piacergli, ma è grazie a questo pellegrinaggio continuo che il cittadino sviluppa consapevolezza.