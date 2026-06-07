Nel buio dell’inconscio: perché l’oscurità ci spaventa?

Il buio e l’inconscio possono però, fortunatamente, portare anche buone notizie e figure positive, e può essere importante provare ad accoglierle. Può succedere che nei sogni figure apparentemente spaventose portino in realtà messaggi positivi e abbiano un senso evolutivo per la nostra psiche. Il linguaggio dell’inconscio è per definizione ermetico e difficilmente traducibile, per cui dei mostri potrebbero essere contenuti che vogliono appunto mostrarsi a noi, qualcosa su cui possiamo portar luce, elementi della nostra psiche che chiedono di uscire dall’ombra e raggiungere la coscienza, parti di noi ancora inespresse che vogliono emergere e diventare nostre alleate. Rainer Maria Rilke nelle «Lettere a un giovane poeta» scriveva più o meno che a volte i draghi che tanto ci spaventano non sono altro che principesse indifese che aspettano di esser guardate da noi con amore. Allo stesso modo possono esserci cose che ci aspettano nel buio non per farci del male, ma per accompagnarci mentre lo attraversiamo. Non possiamo evitare il buio, come non possiamo evitare la notte. Dobbiamo attraversare queste esperienze. Spesso abbiamo paura che il buio possa durare per sempre, ma l’alternarsi del giorno e della notte ci insegna che il tempo è circolare. Sta a noi dare un senso a questa ciclicità e a imparare a convivere sia col buio che con la luce. Con un piccolo gioco di parole, forse questa è la strada che possiamo percorrere e che ci porta dall’aver paura di esser soli nel buio alla possibilità di essere sole nel buio.