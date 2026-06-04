I bivacchi non sono rifugi. La sfida della montagna sempre più affollata

Negli ultimi anni, il loro utilizzo è diventato oggetto di un dibattito sempre più acceso. Il tema non riguarda soltanto la gestione delle strutture, ma più in generale il rapporto tra la crescente frequentazione della montagna e la capacità di comprenderne regole, limiti e caratteristiche. Sulle Orobie, come in molte altre aree alpine, il numero di persone che scelgono di trascorrere il proprio tempo libero in quota è aumentato sensibilmente. Un fenomeno che ha avuto una forte accelerazione dopo la pandemia e che ha portato nuovi frequentatori sui sentieri, nei rifugi e, inevitabilmente, anche nei bivacchi. «Dopo il Covid c’è stato un forte incremento della frequentazione della montagna, anche da parte di persone che prima, possiamo dire, la vedevano solo in cartolina», osserva Paolo Piccinelli, presidente della sezione CAI Alta Valle Brembana. «C’è stata una crescita enorme della presenza di escursionisti, spesso inversamente proporzionale alla preparazione e alla consapevolezza dei percorsi affrontati».