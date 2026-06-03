Mirko Testa, il campione dell’handbike che ha trasformato una caduta in un sogno mondiale

«Ho avuto un incidente in cui ho riportato una lesione midollare che mi ha costretto a usare la carrozzina. Dopo essere stato operato a Brescia, ho trascorso sei mesi in riabilitazione, sempre lì. Durante quel periodo c’era un progetto chiamato “Sport Therapy” di Active Sport: ragazzi paraplegici o tetraplegici andavano in ospedale per far conoscere lo sport paralimpico a chi era ricoverato. Mi hanno fatto provare diversi sport, ma quando ho provato l’handbike mi è piaciuta subito. Ho avuto immediatamente una bellissima sensazione: il vento tra i capelli, un senso di libertà e anche di normalità. Già il semplice fatto di uscire con gli amici per un giro il sabato pomeriggio era qualcosa che mi dava tanto – racconta Mirko – All’inizio era soprattutto una forma di riabilitazione, ma anche qualcosa che mi faceva stare bene. Da lì ho iniziato ad allenarmi un’oretta al giorno sui rulli con l’handbike. Dopo i primi sei mesi di recupero, appena uscito dalla riabilitazione, un mese dopo ho fatto la mia prima gara e mi sono appassionato subito a questo sport. Da quel momento non ho più smesso: piano piano sono arrivate altre gare, il Giro d’Italia e poi tutto il resto ».