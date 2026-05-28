Non sai ancora cosa fare del tuo futuro? L’«ApeUniBg» è l’occasione per incontrare il mondo universitario

«Credo che la cosa più importante sia proprio il clima informale: è un momento in cui chi vuole può dialogare direttamente con studenti tutor e rappresentanti che hanno già frequentato il corso di laurea a cui si è interessato – racconta la studentessa 24enne –. Si crea uno spazio concreto di confronto sui dubbi, sul percorso, sulle opportunità e anche sui servizi l’ateneo offre e che spesso è difficile conoscere». Per Zamouma l’aspetto più prezioso è soprattutto quello relazionale: «Non si parla solo di offerta formativa, ma anche della dimensione comunitaria dell’università. Molti ragazzi hanno il timore di non riuscire a fare amicizia o di vivere l’università solo come studio. Incontri come questo aiutano a capire che esiste una comunità educante fatta di relazioni, dialogo aperto e ascolto». La tutor sottolinea anche l’importanza dell’orientamento pratico: «Quando si affronta la scelta universitaria ci si può sentire spaesati. L’“ApeUniBg” permette di capire meglio come orientarsi tra iscrizioni, servizi, diritto allo studio e procedure burocratiche. È un primo modo per sapere che esistono persone e reti di supporto pronte ad accompagnare gli studenti».