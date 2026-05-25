Concerti a 1 euro e sagre tematiche: «NXT Festival» rilancia l’estate di Bergamo

C’è una piazza che a Bergamo prova a cambiare pelle attraverso la musica, il cibo e la voglia di stare insieme. Dal 29 maggio al 6 settembre Piazzale degli Alpini torna infatti a trasformarsi nel cuore pulsante dell’estate cittadina con la nuova stagione di «NXT Festival», il progetto culturale promosso da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Un cartellone lungo oltre tre mesi , venti appuntamenti tra concerti, dj set, party e sagre tematiche, ma soprattutto una scelta precisa: rendere gli eventi accessibili a tutti, con i concerti di giugno disponibili al prezzo simbolico di un euro. Una formula che punta a rafforzare il legame tra spazio urbano, cultura e socialità, riportando il pubblico a vivere la piazza come luogo di incontro quotidiano, aperto e inclusivo.
Il programma musicale
L’inaugurazione è fissata per giovedì 29 maggio con un doppio live che segna subito la direzione artistica della rassegna: sul palco saliranno i fratelli Giuradei ed Edda , protagonisti di una serata che unirà canzone d’autore, rock e sperimentazione. Ettore e Marco Giuradei tornano insieme dal vivo per celebrare i quindici anni de «La Repubblica del Sole», album diventato negli anni un riferimento della scena indipendente italiana. Un ritorno condiviso che riaccende il sodalizio artistico dei due musicisti bergamaschi, pronti a riportare sul palco l’energia e l’intensità di un progetto capace di lasciare un segno nel panorama musicale alternativo. A seguire sarà la volta di Edda, tra le figure più originali e viscerali della musica italiana contemporanea. Dopo l’esperienza con i Ritmo Tribale e un percorso solista sempre fuori dagli schemi, l’artista milanese approderà a NXT con il recente lavoro «Messe Sporche», accompagnato da una band che promette un live diretto e senza filtri.
La stagione 2026 di NXT riparte però soprattutto da un’idea di accessibilità. Tutti gli appuntamenti musicali di giugno avranno infatti un biglietto simbolico da un euro, scelta che punta a incentivare la partecipazione e ad abbattere le barriere economiche legate alla musica dal vivo. Un messaggio chiaro, che trasforma il festival in un progetto urbano prima ancora che artistico. « È un gesto concreto per abbattere le barriere e creare uno spazio dove tutti possano davvero divertirsi e sentirsi parte della stessa piazza. Perché NXT non è solo un luogo di eventi: è il cuore pulsante della città, aperto a tutti», spiega Luca Borsetti, referente di NXT. «Mai come quest’anno NXT è stato un contenitore di tantissimi eventi: alcuni già realizzati, altri che prenderanno vita nelle prossime settimane. Allo stesso tempo abbiamo raccolto un’esigenza forte: creare uno spazio per continuare a promuovere musica e cultura, dando voce alle band del territorio. Così nasce la rassegna “Le Notti di Mario”, che avrà il suo cuore pulsante sul palco principale il 2 giugno, riportando nella piazza del centro città gran parte degli artisti e delle band bergamasche che oggi producono musica, anche inedita. Il senso del mese di giugno sarà questo: riunire la comunità e inaugurare l’estate tutti insieme. Un contesto fatto di unione, condivisione e convivenza, con il sorriso, anche in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. Per ricordarci che stare insieme, condividere e vivere la città è una ricchezza».
Dopo l’apertura del 29 maggio, il programma entrerà subito nel vivo con il « FeFéstival » del 30 e 31 maggio, progetto nato per ricordare Felice Ferri e Raffaella Listanti e diventato negli anni un appuntamento capace di unire musica, memoria e solidarietà. Sul palco saliranno Banda Bassotti, Gang, Arpioni, Miners e Lavinia Mancuso, in una due giorni che conferma la volontà di NXT di dare spazio non solo all’intrattenimento ma anche a esperienze culturali legate all’impegno sociale e alla condivisione. Tra gli appuntamenti più attesi di giugno ci sarà poi «Le Notti di Mario Festival», in programma il 2 giugno. Nato dall’esperienza delle serate curate da Mario Psycho12, il progetto porterà sul palco band e artisti legati alla scena musicale indipendente e underground del territorio, in una grande festa dedicata alla musica dal vivo. Il 12 giugno arriverà invece « Voglio Tornare Negli Anni 90 », format che negli ultimi anni ha conquistato piazze e festival italiani grazie a uno show ad alto tasso di nostalgia tra hit dance, mascotte, ballerine ed effetti speciali. Il giorno successivo toccherà ai Sud Sound System , pionieri del reggae italiano, pronti a trasformare Piazzale degli Alpini in una grande festa salentina a ritmo di dancehall e reggae mediterraneo.
Il calendario proseguirà il 19 giugno con i Selton , band brasiliana adottata dall’Italia che negli anni ha saputo costruire un ponte tra tropicália, indie pop e cantautorato. Il loro concerto bergamasco sarà caratterizzato da una scenografia particolare, con una doppia batteria al centro del palco e il pubblico disposto attorno ai musicisti. Il 20 giugno spazio invece ai Train To Roots HiFi , nuova incarnazione della storica formazione reggae sarda, mentre il 26 giugno arriverà Tonino Carotone , artista diventato un’icona internazionale grazie al successo di «Me cago en el amor» e capace di mescolare ironia, poesia e sonorità mediterranee.
L’estate musicale di NXT continuerà anche a luglio con alcuni nomi già annunciati come Ditonellapiaga , attesa il 3 luglio, Madame il 14 luglio e Xavier Rudd il 28 luglio. Nel mezzo, il 4 luglio, saliranno sul palco i Modena City Ramblers , protagonisti da oltre trent’anni della scena folk italiana con il loro combat folk che unisce musica irlandese, canzone d’autore e impegno civile (ingresso a 1 euro). Tra le novità annunciate figurano anche Frankie Hi Nrg Mc, atteso il 4 settembre con ingresso a un euro, Motta, in programma il 29 agosto, e i Mercanti di Liquore, previsti il 18 luglio sempre con biglietto simbolico. Info sui biglietti sul sito ufficiale.
Le proposte gastronomiche
Accanto alla musica, uno dei punti di forza di NXT resta la proposta gastronomica, che anche quest’anno accompagnerà il pubblico lungo tutta la stagione con un calendario di sagre tematiche pensate per valorizzare convivialità e tradizioni culinarie. Si parte con la « Sagra della carbonara e degli arrosticini », in programma tra maggio e giugno (dal 22 al 24, dal 29 al 30 maggio, dall’1 al 3 e dal 5 al 7 giugno), omaggio ai sapori del centro Italia tra piatti romani e specialità abruzzesi. A metà giugno arriverà invece la sfida gastronomica tra paella e casoncello, incontro ideale tra cucina spagnola e tradizione bergamasca, mentre a luglio sarà il turno della sagra dedicata a burrata, polpo e bombette pugliesi. In tutte queste serate, prenotando la cena, l’ingresso agli eventi sarà gratuito.
Non mancheranno inoltre alcuni dei format più amati dal pubblico giovane come «Maledetta Nostalgia» e «Teenage Dream», serate dedicate alle hit generazionali e ai grandi successi pop capaci di trasformare Piazzale degli Alpini in una pista a cielo aperto. Un’offerta trasversale che punta a coinvolgere pubblici differenti e a rendere il festival un contenitore culturale permanente durante tutta l’estate.