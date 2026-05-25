Concerti a 1 euro e sagre tematiche: «NXT Festival» rilancia l’estate di Bergamo

La stagione 2026 di NXT riparte però soprattutto da un’idea di accessibilità. Tutti gli appuntamenti musicali di giugno avranno infatti un biglietto simbolico da un euro, scelta che punta a incentivare la partecipazione e ad abbattere le barriere economiche legate alla musica dal vivo. Un messaggio chiaro, che trasforma il festival in un progetto urbano prima ancora che artistico. « È un gesto concreto per abbattere le barriere e creare uno spazio dove tutti possano davvero divertirsi e sentirsi parte della stessa piazza. Perché NXT non è solo un luogo di eventi: è il cuore pulsante della città, aperto a tutti», spiega Luca Borsetti, referente di NXT. «Mai come quest’anno NXT è stato un contenitore di tantissimi eventi: alcuni già realizzati, altri che prenderanno vita nelle prossime settimane. Allo stesso tempo abbiamo raccolto un’esigenza forte: creare uno spazio per continuare a promuovere musica e cultura, dando voce alle band del territorio. Così nasce la rassegna “Le Notti di Mario”, che avrà il suo cuore pulsante sul palco principale il 2 giugno, riportando nella piazza del centro città gran parte degli artisti e delle band bergamasche che oggi producono musica, anche inedita. Il senso del mese di giugno sarà questo: riunire la comunità e inaugurare l’estate tutti insieme. Un contesto fatto di unione, condivisione e convivenza, con il sorriso, anche in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. Per ricordarci che stare insieme, condividere e vivere la città è una ricchezza».