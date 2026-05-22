Cibo e Generazione Z: perché i giovani mangiano in modo diverso dai Millennials

E mentre scorrono statistiche, report e analisi sul rapporto tra i giovani e il cibo, mi rendo conto di una cosa: noi Millennials siamo cresciuti in un modo completamente diverso. Anche qui: non migliore, non peggiore. Diverso. Io, ad esempio, sono cresciuta in una famiglia di ristoratori. E questo ha influenzato tantissimo il mio rapporto con il cibo. A casa si mangiava quello che c’era, spesso velocemente, perché poi si tornava subito al lavoro. Lo stare insieme a tavola era quasi un lusso, riservato ai giorni di festa, quando il locale dei miei genitori era chiuso e ci si trovava tutti dalla nonna. Lì cambiava tutto. C’erano i casoncelli fatti in casa, la polenta, i brasati che cuocevano per ore, i formaggi delle nostre valli. Si stava seduti a lungo, si parlava, si rideva. E poi c’erano quei rituali semplicissimi che oggi sembrano quasi scene da film: le castagne preparate dal nonno sulla stufa in autunno, che sbucciavamo tutti insieme attorno al tavolo, o l’anguria tagliata in estate e condivisa tutti insieme. Forse è proprio nei momenti come questi che la mia generazione ha imparato a vivere il cibo: un modo per stare insieme.