In handbike tra le montagne del Marocco. La nuova sfida di Eleonora Delnevo

«Io e l’amica che era con me volevamo fare un viaggio insieme. All’inizio avevamo pensato a un’altra regione, nel nord del Canada. Poi però organizzare tutto stava diventando troppo complicato e quindi abbiamo cambiato idea – racconta Eleonora – Mi hanno proposto il Marocco, dove non ero mai stata. Ho iniziato a informarmi un po’ e ho visto che c’erano tante possibilità interessanti per fare un viaggio su sterrato. Alla fine abbiamo deciso di partire seguendo proprio quel tipo di itinerario». Proprio lo sterrato e la possibilità di incontrare paesaggi incontaminati e selvaggi hanno spinto Eleonora a raggiungere il nord Africa. Questa volta, a differenza dell’esperienza in Patagonia, il gruppo era accompagnato da un furgone di supporto per qualsiasi necessità, permettendo così di concentrarsi maggiormente sullo sforzo fisico e sulla possibilità di godersi il silenzio di quei luoghi.