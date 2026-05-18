Alla scoperta delle proprietà straordinarie dell’acqua

La struttura molecolare dell’acqua non è simmetrica: i due idrogeni legati all’ossigeno formano un angolo di 104.5°. L’ossigeno possiede due coppie di elettroni libere che “spingono” gli idrogeni il più lontano possibile, fino al preciso angolo sopra citato. Questo significa che la molecola presenta una forma tetraedrica con un dipolo elettrostatico. Come una batteria, avrà un lato positivo e uno negativo. E si sa che gli opposti si attraggono. Tutte le molecole di acqua si possono aderire tra di loro facendo combaciare il lato positivo con quello negativo della molecola vicina. Questo legame elettrostatico è detto legame a idrogeno. Immaginiamo per un attimo un universo in cui l’acqua non può formare questo tipo di legame. Sarebbe un disastro! Questo perché avrebbe una temperatura di ebollizione attorno a –100 °C. Non esisterebbe acqua liquida sulla terra e di conseguenza niente vita. Grazie a questa forte interazione l’acqua liquida presenta una sorta di pellicina, un fenomeno detto tensione superficiale, che permette ad alcuni insetti di appoggiarsi comodamente senza sprofondare.