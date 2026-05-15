Lorenza Cesaris, la regina dell’inline alpine che ha conquistato la Coppa del Mondo

Ma non è finita perché l’ultimo atto del circuito sarà in “casa Cesaris” a Monasterolo il 5-6 settembre sempre con gigante e slalom. «Un’emozione forte concludere a Monasterolo del Castello, dove la mia società avrà l’onore di organizzare per il secondo anno consecutivo una tappa internazionale. Gareggiare in casa è sempre qualcosa di speciale. A maggior ragione voglio proseguire così e regalarmi nuove soddisfazioni. Anche perché eccezionalmente a fine stagione, ad ottobre, ci giocheremo anche i Mondiali in Paraguay». Se le coordinate iridate sono ancora in fase di definizione, Lorenza ha già definito i piani. La fame è tanta, l’ambizione e gli stimoli per confermarsi grande non sono neppure da ricercare. Quello che serve, e che meritano certe eccellenze, sono le luci della ribalta. Da puntare più spesso e sempre più splendenti. Di pari passo con il valore sportivo, ma soprattutto umano di persone vincenti. Tra i pali, contro un cronometro ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.