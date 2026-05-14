Pic nic handmade: le idee all’uncinetto che conquistano la bella stagione

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di stare all’aria aperta e ritagliarsi qualche ora di leggerezza in compagnia. Le giornate si allungano, il sole torna a scaldare prati e sentieri e ogni occasione diventa perfetta per organizzare un pic nic con amici, parenti o semplicemente con le persone a cui vogliamo bene. C’è chi sceglie un angolo tranquillo in città, chi preferisce le montagne bergamasche e chi invece ama stendere una coperta sulle rive del lago d’Iseo, magari aspettando il tramonto.
Negli ultimi anni il pic nic è diventato qualcosa di più di un semplice pranzo all’aperto. Sui social si moltiplicano immagini di tavole curate nei dettagli, cestini in vimini, tessuti naturali, bicchieri colorati e accessori coordinati. Pinterest e Instagram sono pieni di idee che trasformano un momento semplice in una piccola esperienza creativa. E proprio in questo ritorno alla manualità e alla cura dei dettagli si inserisce il mondo dell’handmade, sempre più amato da chi desidera creare con le proprie mani oggetti unici, sostenibili e personalizzati.
Preparare un pic nic handmade significa infatti non limitarsi soltanto al cibo, ma pensare anche a tutto il necessario per vivere al meglio la giornata. Una coperta realizzata all’uncinetto, una borsa capiente fatta a mano, porta bottiglie crochet, portaposate colorati e persino un abito leggero per l’occasione. Non servono competenze professionali o materiali costosi. Bastano un uncinetto, qualche gomitolo di cotone, un po’ di pazienza e la voglia di sperimentare.
Tra i materiali più utilizzati per questi progetti c’è il cotone, ideale per la stagione primaverile ed estiva perché resistente, fresco e facilmente lavabile. I colori spaziano dalle tonalità neutre, perfette per uno stile naturale, fino alle nuance più vivaci che ricordano i fiori, i prati e il cielo estivo. Il bello dell’handmade è proprio questo: ogni creazione può essere personalizzata secondo i propri gusti, rendendo ogni pic nic diverso e speciale.
La coperta
Uno degli elementi immancabili è naturalmente la coperta. Sempre più appassionate di uncinetto scelgono di realizzare coperte grandi e morbide da utilizzare nei prati o in giardino. Tra i tutorial più apprezzati online c’è quello dedicato a una coperta da pic nic di 140x110 centimetri, realizzata con un uncinetto numero 10.
Bastano pochi punti e filati morbidi per creare una base comoda e versatile, perfetta sia per l’interno della casa sia per le uscite all’aperto. Il fascino di queste coperte sta nella loro semplicità: lavorazioni ampie, texture morbide e colori delicati che richiamano la natura.
Il porta bottiglia crochet
Accanto alla coperta non possono mancare gli accessori pratici. Tra le idee più originali e amate ci sono i porta bottiglie o porta birra realizzati all’uncinetto. Oltre a essere utili per trasportare bottiglie e bibite, rappresentano anche un’alternativa sostenibile alle classiche confezioni usa e getta.
Si possono decorare con piccoli fiori crochet, foglie o dettagli colorati che richiamano la primavera. Anche in questo caso i punti richiesti sono semplici e accessibili anche a chi è alle prime armi. Il risultato finale è un accessorio allegro, perfetto anche come idea regalo per l’estate.
Il portaposate colorato
Per chi ama la tavola curata nei dettagli, anche i portaposate diventano protagonisti. Un piccolo progetto creativo che riesce subito a dare personalità al pranzo all’aperto. I modelli più diffusi online puntano su linee semplici e colori freschi, perfetti per una tavola primaverile.
Possono essere realizzati in poco tempo e rappresentano un ottimo modo per utilizzare filati avanzati da altri lavori. In più aiutano a mantenere ordine durante il pic nic, evitando tovaglioli e posate sparsi sulla coperta.
La borsa
E poi c’è la borsa, fondamentale per trasportare tutto il necessario. Il classico cestino da pic nic resta un grande simbolo dell’immaginario romantico, ma realizzarlo non è sempre semplice. Molto più accessibile è invece una borsa in cotone fatta all’uncinetto, pratica, capiente e colorata.
Le versioni più moderne giocano con applicazioni floreali, manici resistenti e lavorazioni traforate che la rendono leggera. Una volta terminato il pic nic può essere utilizzata anche per il mare, la spesa o le passeggiate estive. È proprio questa versatilità a renderla uno dei progetti handmade più amati della stagione.
L’abito handmade
L’idea di un pic nic fatto a mano non riguarda soltanto gli accessori, ma anche l’abbigliamento. Sempre più persone scelgono infatti di cimentarsi nella realizzazione di capi leggeri e personalizzati da indossare durante l’estate.
Tra i tutorial più seguiti spicca quello dedicato a un abitino con punto chevron, realizzato con un uncinetto 4.5. Un vestito morbido, svolazzante e fresco, perfetto per le giornate all’aperto. La bellezza dei capi handmade è che ogni dettaglio può essere adattato ai propri gusti: dalla lunghezza alle tonalità del filato, fino alle decorazioni finali.
Dietro questi progetti non c’è soltanto il desiderio di creare qualcosa di bello. L’handmade rappresenta anche un modo diverso di vivere il tempo libero. C’è chi crea la sera dopo cena, chi durante il weekend, chi invece approfitta delle vacanze per imparare nuovi punti e sperimentare colori e forme diverse. Non sorprende quindi che il mondo dell’uncinetto e del crochet stia vivendo una nuova popolarità, soprattutto tra i più giovani. Sui social nascono continuamente community dedicate ai lavori manuali, dove creator e appassionati condividono tutorial, consigli e fotografie delle proprie creazioni. L’hashtag dedicato al crochet raccoglie milioni di contenuti tra accessori moda, decorazioni per la casa e progetti stagionali. Il pic nic handmade si inserisce perfettamente in questa tendenza: un modo creativo e autentico per vivere l’estate valorizzando il fatto a mano.