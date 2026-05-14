Pic nic handmade: le idee all’uncinetto che conquistano la bella stagione

Dietro questi progetti non c’è soltanto il desiderio di creare qualcosa di bello. L’handmade rappresenta anche un modo diverso di vivere il tempo libero. C’è chi crea la sera dopo cena, chi durante il weekend, chi invece approfitta delle vacanze per imparare nuovi punti e sperimentare colori e forme diverse. Non sorprende quindi che il mondo dell’uncinetto e del crochet stia vivendo una nuova popolarità, soprattutto tra i più giovani. Sui social nascono continuamente community dedicate ai lavori manuali, dove creator e appassionati condividono tutorial, consigli e fotografie delle proprie creazioni. L’hashtag dedicato al crochet raccoglie milioni di contenuti tra accessori moda, decorazioni per la casa e progetti stagionali. Il pic nic handmade si inserisce perfettamente in questa tendenza: un modo creativo e autentico per vivere l’estate valorizzando il fatto a mano.