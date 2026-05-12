Auto e moto d’epoca. Tre appuntamenti da non perdere a maggio

A Clusone sono in molti a ricordare il nonno o il papà in sella alle Moto Guzzi, motociclette robuste e affidabili anche sulle strade sterrate della valle. Un legame affettivo che vive nel museo Moto e Motori, dove quegli stessi modelli sono conservati come allora o restaurati a regola d’arte. «L’idea è nata alcuni anni fa – ci ha raccontato Bortolo Balduzzi, curatore dell’esposizione – da un gruppo di amici che ha deciso di esporre le proprie motociclette invece di tenerle in garage». Il progetto ha preso forma nell’agosto 2023 quando Balduzzi, insieme all’amico Attilio Petrogalli, ha allestito in collaborazione con il Comune di Clusone una mostra dedicata alle moto e ai motori della casa di Mandello del Lario. L’amministrazione ha messo a disposizione i locali di largo Locatelli dove oggi ha sede il museo.