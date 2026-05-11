Nel Parco Oglio Nord torna il «BioBlitz», la biodiversità diventa esperienza condivisa

«Le farfalle sono facilmente riconoscibili, e questo è fondamentale quando si vuole coinvolgere persone con livelli di esperienza molto diversi: famiglie, bambini, adulti curiosi, non solo specialisti. Le farfalle le conoscono tutti, e tutti, in qualche modo, le apprezzano – per i colori, per la visibilità, per quell’associazione con la bellezza che è profondamente radicata nell’immaginario collettivo». A tutto ciò si aggiunge la loro distribuzione capillare in habitat diversissimi, che le rende osservabili ovunque nei confini del parco. Ma vi è un terzo motivo, forse il più significativo dal punto di vista scientifico: le farfalle sono sentinelle; sono organismi «estremamente sensibili ai cambiamenti dell’ambiente». Significa che la loro presenza, la loro abbondanza, le variazioni delle popolazioni nel tempo raccontano in modo profondo la salute di un ecosistema. Monitorarle è, in un certo senso, misurare il benessere del territorio.