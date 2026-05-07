Con Giuseppe Festa la natura torna a parlare ai ragazzi

Nella sua prospettiva, insegnare e raccontare sono due modalità diverse attraverso cui agisce l’educazione ambientale: «Quando insegni lavori più sui contenuti, offri strumenti, informazioni, chiavi di lettura. Quando racconti, invece, lavori sulle emozioni e sull’identificazione. Non dici “questo è importante”, ma fai in modo che il lettore lo senta». Comprensione e connessione sono due pilastri della letteratura per l’infanzia contemporanea, che oggi tende a promuovere un rapporto più olistico tra persone e natura e a mostrare quanto la vita e il benessere della nostra specie siano strettamente interconnesse con il resto del mondo animale e vegetale. Non più alienazione, ovvero pensare a «noi» e «la natura» come sfere di identità separate. Non più gerarchia, ovvero credere che ci siano determinate caratteristiche che possono renderci superiori. Non più dominazione, ovvero pensare ad altre specie come inferiori. Nella letteratura ambientale per ragazzi di oggi, le narrazioni più diffuse sono andate oltre tutto questo.