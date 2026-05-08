A Ranica torna la «Run-Ichese Ten», iscrizioni aperte per la gara competitiva e le non agonistiche

Un’opportunità decisamente allettante per iscriversi e provare anche solo a tagliare il traguardo per la prima volta, e perché no, tentare di inserire il proprio nome nell’albo d’oro insieme a quelli di Antonino Lollo ed Elisabetta Manenti. «Per quanto riguarda i numeri, attualmente siamo circa un centinaio di iscritti. Contiamo di arrivare a 200–250 partecipanti per la gara agonistica e a circa duecento per la non competitiva. Tenendo conto che il calendario di gare nello stesso fine settimana è fitto (ci sono anche la «Papa Gio run» sabato 23, e una non competitiva a Torre Boldone domenica 24, ndr), i partecipanti tendono a distribuirsi. Per questo motivo puntiamo molto sul coinvolgimento del territorio, soprattutto per la non competitiva, e stiamo cercando di coinvolgere anche gli insegnanti delle scuole di Ranica per portare più bambini e famiglie alla gara», conclude il presidente dei Runners Bergamo.