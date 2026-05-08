A Ranica torna la «Run-Ichese Ten», iscrizioni aperte per la gara competitiva e le non agonistiche

Dopo il grande successo della prima edizione, la «Run-Ichese Ten» si prepara nuovamente ad animare le vie di Ranica. La competizione, organizzata dall’Asd Runners Bergamo in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Ranica, inserita nel calendario nazionale della FIDAL, vedrà i principali appassionati di corsa su strada sfidarsi in una dieci chilometri ad alto contenuto tecnico, in programma domenica 24 maggio.
La scommessa, nata dalla passione di un’associazione che raduna oltre 650 atleti in tutta la provincia, ha visto nel 2025 la partecipazione di centottanta atleti che hanno attraversato il centro del paese partendo e arrivando dalla moderna pista d’atletica, inaugurata poco più di due anni fa in via Matteotti. Le vittorie di Antonino Lollo, del Gruppo Alpinistico Vertovese e recente campione europeo masters di mezza maratona e di Elisabetta Manenti, dell’Atletica Pianura Bergamasca, potrebbero invogliare professionisti della corsa, e non solo, a testarsi in una competizione che sa riunire passione, agonismo e natura.
«Quest’anno ci auguriamo di avere qualche iscritto in più e una maggiore partecipazione. Al momento, queste gare sono molto brevi e c’è molta concorrenza in zona – commenta il presidente dei Runners Bergamo, Mario Pirotta – Le iscrizioni stanno andando leggermente meglio rispetto all’anno scorso, ma su questo tipo di eventi arrivano quasi tutte all’ultimo momento, quindi speriamo in un incremento finale. Dobbiamo dire grazie al Comune di Ranica e in particolare all’assessore allo Sport e al tempo libero, Alberto Taiocchi, che si è molto impegnato per la realizzazione di questa kermesse».
Le modalità di iscrizione
I partecipanti dovranno affrontare dieci chilometri fra il centro di Ranica e la zona nord, caratterizzata dalle colline che circondano il paese, con partenza alle 8.45 dalla pista d’atletica. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 18 del giorno precedente. Gli atleti potranno iscriversi anche sul sito di Endu.net oppure inviando il modulo di iscrizione a [email protected], con allegata la copia del bonifico effettuato sul conto corrente dedicato (IBAN IT72F0503411121000000006615). Non verranno accettate iscrizioni prive del versamento. L’indirizzo di posta elettronica è valido anche per iscrizioni di gruppo, con termine per l’invio entro le 18 di sabato 23 maggio.
A differenza della prima edizione, la «Run-Ichese Ten» avrà anche un altro partner: la sezione dell’Avis di Bergamo, che supporterà la competizione con una classifica speciale per tutti i donatori che decideranno di prendere parte alla competizione indossando il pettorale del sodalizio.
«Abbiamo firmato un accordo triennale proprio due settimane fa: noi crediamo in loro e loro credono in noi – sottolinea il presidente – È una collaborazione che ha l’obiettivo di aumentare le iscrizioni ma soprattutto di dare valore all’aspetto sociale, che per noi è molto importante e che ci fa piacere promuovere. L’accordo con Avis per ora interessa solo questa manifestazione. L’associazione, su autorizzazione dell’Avis Provinciale, sarà sicuramente presente alla prossima edizione della “Millegradini” con uno stand e con persone che ci aiuteranno attivamente nell’organizzazione».
La novità
Oltre alla corsa competitiva, la «Run-Ichese Ten» proporrà anche delle gare non agonistiche, due novità inserite proprio a partire dal 2026: la 5 e la 10 chilometri non competitive. Quest’ultime potrebbero rappresentare un traino per coloro che intendono avvicinarsi alle distanze più lunghe senza la pressione del cronometro, avendo comunque a disposizione tutti gli strumenti necessari per valutare la propria prestazione e provare le stesse sensazioni di chi punta alla vittoria.
«A differenza dello scorso anno, abbiamo deciso di sostituire il percorso dello scorso anno da sette chilometri con uno da dieci che ricalca il percorso dell’agonistica. In più avremo un percorso da cinque chilometri – continua Pirotta – Tutti gli iscritti alla non competitiva avranno il pettorale con microchip, quindi potranno visualizzare il proprio tempo. Non ci sarà una classifica ufficiale, trattandosi di una non competitiva, ma gli iscritti riceveranno comunque pettorale, maglietta e altri gadget».
Un’opportunità decisamente allettante per iscriversi e provare anche solo a tagliare il traguardo per la prima volta, e perché no, tentare di inserire il proprio nome nell’albo d’oro insieme a quelli di Antonino Lollo ed Elisabetta Manenti. «Per quanto riguarda i numeri, attualmente siamo circa un centinaio di iscritti. Contiamo di arrivare a 200–250 partecipanti per la gara agonistica e a circa duecento per la non competitiva. Tenendo conto che il calendario di gare nello stesso fine settimana è fitto (ci sono anche la «Papa Gio run» sabato 23, e una non competitiva a Torre Boldone domenica 24, ndr), i partecipanti tendono a distribuirsi. Per questo motivo puntiamo molto sul coinvolgimento del territorio, soprattutto per la non competitiva, e stiamo cercando di coinvolgere anche gli insegnanti delle scuole di Ranica per portare più bambini e famiglie alla gara», conclude il presidente dei Runners Bergamo.