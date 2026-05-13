«BAD», a Bergamo tre giorni dentro il mondo dell’animazione

Qui, durante i tre giorni dei «BAD», sarà possibile assistere a lezioni, partecipare a workshop dedicati o semplicemente ascoltare ciò che i professionisti del settore racconteranno delle loro esperienze passate. Attenzione però a non confondere questa manifestazione con una normale fiera di settore. I vari incontri sono pensati come lezioni in aula, con la possibilità di poter interagire e fare domande. Come ha spiegato il direttore artistico del festival Andrea Bozzetto durante la conferenza stampa, «BAD nasce con un’idea molto precisa: mostrare cosa c’è dietro l’animazione. Il programma è pensato come un percorso che accompagna il pubblico dentro questo mondo, rendendo visibili il lavoro, le scelte e le competenze che stanno dietro ogni opera. Non vogliamo solo far vedere l’animazione, ma farla capire e vivere, creando occasioni di incontro tra professionisti e nuove generazioni. L’obiettivo è che chi partecipa esca con uno sguardo più consapevole e, per i più giovani, anche con strumenti concreti per immaginare il proprio futuro in questo settore». Potrà sembrare un dettaglio all’apparenza poco importante ma, avendo partecipato personalmente alle passate edizioni, posso assicurare che la sensazione di potersi “sporcare” le mani lavorando spalla a spalla con giganti dell’animazione non ha prezzo. Per conoscere il programma completo della fiera, che comprende oltre quaranta incontri, consiglio di visitare il sito ufficiale.