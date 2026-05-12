«Up To You», otto giorni di teatro contemporaneo tra performance, dj set e visioni condivise

«Abbiamo sentito il bisogno di ribadire come per noi sia importante che il teatro non sia una cosa singola», racconta Camilla Bisaggio della direzione artistica partecipata. «Che non si vada a teatro come forma di esperienza passiva personale, ma che diventi piuttosto uno strumento di partecipazione e coesione». Così nasce un programma che prova a parlare anche a chi normalmente non frequenta il teatro, attraverso linguaggi ibridi, contaminazioni e forme partecipative capaci di trasformare lo spettacolo dal vivo in un’esperienza condivisa. Il gruppo under 30, guidato dalla compagnia, ha lavorato a partire da un brainstorming condiviso, cercando parole e immagini capaci di restituire il presente. Questa volta, spiegano, il filo rosso emerso è stato proprio il bisogno di allearsi, di creare spazi comuni dentro un tempo attraversato da guerre, precarietà, crisi sociali e paure collettive. Non a caso il manifesto dell’edizione parla apertamente della necessità di «Trovare un terreno comune in cui le diversità confluiscano anziché confliggere» e di fare delle arti performative «uno strumento di resistenza, di coesione e partecipazione». È una dichiarazione che attraversa tutto il programma, costruito attorno a spettacoli che affrontano il contemporaneo senza rinunciare alla sperimentazione dei linguaggi.