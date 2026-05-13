Creator economy e criptovalute non salveranno i giovani dal precariato

Le conseguenze politiche sono molto diverse. Se il secondo lavoro è una scelta, la soluzione è individuale: formarsi meglio, essere più creativi. Se è un adattamento forzato, la soluzione è strutturale: salari più alti e meno precarietà. Non sorprende dunque che la spiegazione individualista abbia molto più spazio nel dibattito pubblico. L’idea che i giovani possano campare con i social è diventata un topos culturale tenace, alimentato dai casi di successo che fanno molto più rumore della media silenziosa. Ma i numeri raccontano una realtà più prosaica. Nel 2025 il fatturato medio degli influencer italiani si è attestato a 24.038 euro lordi. Quindi vanno sottratti contributi, imposte e costi di produzione (attrezzatura, tempo, gestione dei canali: in un settore dove il prodotto sei tu stesso questi costi non si esauriscono mai). Il 74% dei creator italiani dichiara di guadagnare meno di 2.000 euro al mese. Solo il 23,6% considera la propria attività una carriera a lungo termine. Il 34% immagina di cambiare settore entro qualche anno.