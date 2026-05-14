Borghi, abbazie e vigneti: il Vescovado si racconta con «Quattro Passi di Cultura»

Sabato 23 maggio il raduno è previsto alle 14.50 davanti all’ingresso del Municipio, in piazza A. Locatelli 1. Da lì, il percorso condurrà alla Chiesa di San Pancrazio, risalente alla seconda metà del Settecento: al suo interno si conservano l’altare del Fantoni – scultore di riferimento per le botteghe bergamasche del periodo – e, tra le opere di maggior rilievo, un dipinto di Bortolo Litterini, pittore veneziano attivo tra fine Seicento e primo Settecento, la cui presenza testimonia l’intensità degli scambi artistici tra la Serenissima e il suo entroterra. A seguire, una passeggiata porterà il gruppo nel borgo storico di Santo Stefano. Tosca Rossi lo descrive come un luogo «ancora rustico, forse poco noto perché arretrato rispetto all’asse stradale, ma, proprio per questo, sempre una scoperta: per gli archi, i porticati, la pietra a vista, il tipo di manifattura e di tessitura urbana e muraria». Un borgo che si percorre quasi sottovoce, dove l’architettura vernacolare si fa paesaggio. La visita si concluderà con una degustazione di vino e stuzzichini presso La Fraterna Tacchi. La quota di partecipazione è di dieci euro, comprensiva di ingressi, servizio guida e degustazione (durata prevista di circa due ore).