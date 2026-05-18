«Magie al Borgo» torna dal 22 al 24 maggio. Costa di Mezzate diventa un palcoscenico a cielo aperto

Il tema del lavoro sul contemporaneo attraversa anche le compagnie internazionali come FoColAire dal Messico e StreetFoolse dalla Spagna e le realtà italiane come Circo Bottoni e Agua und Fire, tutte accomunate da una ricerca che mescola comicità, corpo e riflessione sociale. In questa direzione, il festival si conferma anche come spazio di sostegno alla nuova creazione. « Oggi per noi è fondamentale sostenere la creatività – aggiunge Baronchelli – Non solo portare spettacoli finiti, ma creare condizioni perché certi lavori possano nascere. Questo significa anche assumersi un rischio, ma è parte della nostra identità». Al di là della varietà delle proposte, ciò che emerge è una linea curatoriale chiara. «Il festival oggi vuole relazionarsi con il mondo contemporaneo. Non è solo evasione o intrattenimento: resta uno spazio divertente e accessibile, ma capace anche di attivare una riflessione sul presente». E ancora: « C’è un filo conduttore che attraversa molti spettacoli, ed è il tema della precarietà e dell’identità. Dai Gandini ai Motionhouse, fino ai “Freaks” e agli Psycodrummers, emerge sempre una domanda su chi siamo, su cosa è normale e cosa non lo è, su come abitiamo lo spazio e il mondo».