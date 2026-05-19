Perché ho smesso di fare attività “per bambini” con i miei figli

Uno dei primi insegnamenti che ho dato ai miei figli, un assoluto fondamento del vivere civile, è che: «Ognuno ha i suoi gusti», e i gusti non si discutono. Ad esempio: detesto i balli di gruppo. Non è un giudizio morale, non ho niente contro i balli di gruppo, ho molti amici che fanno i balli di gruppo (avete presente la scena iniziale de «La grande bellezza»? Ecco, ma senza terrazze romane). A me non piacciono. L’idea di passare le sere di vacanza a praticando simili attività, o assistere allo spettacolo dei miei figli che fanno mossette stereotipate su orrende basi musicali, mi getta nel più profondo sconforto. Una volta ho provato ad andare in un hotel che forniva questo tipo di intrattenimento: mi ha reso triste. Perciò evito. I miei figli possono fare corsi di danza e ballare tutte le volte che vogliono e come vogliono: in casa, alla festa degli alpini, in oratorio, ma non li porto in villaggi vacanze con la baby dance. Mi sembra equo.