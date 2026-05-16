Il fascino delle antiche contrade della Val Brembilla (parte 1)

Dalla collina della torre scendiamo nella piana di Laxolo, la frazione più grande e abitata di Val Brembilla. Nei secoli passati il territorio di Laxolo era in gran parte coltivato a granoturco, frumento e segale. Poiché il terreno in piano era tutto coltivato per procurarsi il foraggio era necessario recarsi nelle ampie chiazze a pascolo ricavate tra i boschi che salgono verso la Corna Marcia. Riguardo al toponimo Laxolo è poco probabile l’ipotesi che derivi dal latino lacus solus (lago solitario) perché nonostante il terreno presenti il fondo concavo e quasi pianeggiante atto a raccogliere le acque discendenti dall’alto non è possibile confermare nell’antichità l’esistenza di un vero e proprio lago. Parrebbe più credibile l’idea che possa risalire ai termini latini laxus, (largo, ampio) e solum (fondo, suolo, terra), che si sono contratti in Laxolum.