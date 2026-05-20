«Le chiavi del tempo», un viaggio nei borghi della pianura per far conoscere la storia ai più giovani

Un palinsesto che propone un viaggio fra arte, gusto e memoria rivolta principalmente a giovani, studenti e famiglie, la base del futuro, ma al tempo stesso coloro che dovranno salvaguardare il patrimonio presente. Il tutto conoscendolo attraverso eventi musicali, spettacoli teatrali e incontri artistici organizzati all’interno dei borghi come spiegato dall’assessore alla Cultura, Innovazione tecnologica, Personale e Protezione Civile del Comune di Cavernago Ivan Bassani. «Cavernago è il Comune capofila del progetto e, di fatto, prosegue il proprio impegno verso le iniziative culturali e la loro promozione sul territorio. Alla fine dello scorso anno abbiamo visto questa opportunità offerta da Regione Lombardia, che prevedeva il finanziamento e la valorizzazione di iniziative culturali nei nostri territori – spiega l’assessore – Attraverso diverse collaborazioni siamo riusciti a costruire una progettualità condivisa tra sei Comuni coinvolgendo tre province: Bergamo, Brescia e Cremona. L’obiettivo principale è quello di avvicinare i più giovani al patrimonio storico e culturale dei nostri territori, attraverso iniziative di intrattenimento e attività culturali dedicate a loro».