Pulizie di primavera green: meno sprechi per una casa più pulita

È quindi importante scegliere detersivi ecologici, certificati «Ecolabel Ue» (Regolamento CE 66/2010), che si distinguono da quelli tradizionali per un minor numero di ingredienti, materie prime vegetali e biodegradabili e un basso impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita. Il marchio è rilasciato in Italia dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Individuare i detersivi «Ecolabel Ue» è semplice: spesso il logo della certificazione si trova in un angolo della confezione, rappresentato graficamente da una margherita stilizzata con le dodici stelle della bandiera europea e una «e» arrotondata al centro.