Massimo Boffelli: «Il Teatro Donizetti deve restare la casa culturale dei bergamaschi»

M.B.: Parto dalla responsabilità pubblica, perché per me è la cosa prioritaria. Fondazione «Donizetti» è una fondazione mista, con una maggioranza pubblica del Comune di Bergamo che considero determinante. Sono sempre più convinto che un teatro come il Donizetti debba avere una vocazione civica, cioè che l’amministrazione pubblica debba sentire il teatro come una responsabilità culturale della città e garantire un’offerta di qualità accessibile a tutti. Se questo equilibrio viene meno, il rischio è che prevalga soltanto una logica di mercato o di intrattenimento, che è legittima per un soggetto privato, ma che non può essere l’unico criterio di un teatro come il nostro. Alcune proposte culturali, penso anche a titoli più complessi o meno commerciali, difficilmente verrebbero sostenute solo da una logica di profitto, ed è per questo che il ruolo pubblico resta fondamentale. Detto questo, oggi non si può più pensare che sia soltanto il pubblico a sostenere la cultura. Il tema del mecenatismo e del rapporto con i privati è decisivo. Noi abbiamo la fortuna di avere circa il 50% delle risorse che arrivano dal mondo privato e questo è possibile grazie a un lavoro continuo di relazione e condivisione. Il privato va coinvolto, deve capire cosa fa il teatro e perché lo fa. Ci sono imprenditori che sostengono il teatro per sensibilità personale, altri che naturalmente vogliono anche capire quali risultati può generare il loro investimento: è normale ed è giusto così. Il punto però è costruire un rapporto che non sia a breve termine, ma un percorso condiviso. Oggi rispetto al passato è cambiato molto anche il rapporto col territorio. Per questo bisogna lavorare molto sul rapporto con le imprese e far capire che sostenere la cultura non significa soltanto finanziare uno spettacolo, ma contribuire alla crescita della comunità. Su questo devo dire che tanti imprenditori del territorio mostrano ancora una sensibilità importante e noi cerchiamo di costruire con loro un rapporto stabile, fatto di condivisione e fiducia reciproca.