Cannes 2026: il festival e tutto quello che resta fuori dallo schermo

Anche per questo, non è un caso che una delle polemiche più aspre di questa edizione sia stata tutta interna al cinema francese. Nei giorni del festival, un appello firmato da centinaia di professionisti del settore ha denunciato il peso crescente di Vincent Bolloré nel cinema francese: attraverso Vivendi, di cui è azionista di riferimento, l’imprenditore controlla infatti anche Canal+, uno dei principali finanziatori del settore. Bolloré, figura molto discussa in Francia per l’orientamento conservatore del suo impero mediatico e per la vicinanza di alcune sue testate alle posizioni della destra radicale, è accusato di esercitare un’influenza sempre più pesante anche sul cinema. La risposta dell’amministratore delegato di Canal+, Maxime Saada, che ha minacciato di non lavorare più con i firmatari, ha trasformato la discussione in un caso politico. Perché Canal+ non è un soggetto produttivo qualunque, ma uno dei principali finanziatori del cinema francese. Risultato: a molte proiezioni dei film in cui è coinvolta Canal+, ogni volta che il logo compare sullo schermo prima dell’inizio, partono fischi e buu dal pubblico, ormai diventati una specie di tormentone della Croisette.