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24 Maggio 2026 Green

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso

Articolo. A Torino è stata approvata una mozione per progettare, monitorare e mantenere infrastrutture ciclabili serie. Un monito che vale anche per Bergamo e tutte le realtà che desiderano una città a misura di bici

Lettura 5 min.
scritto da Luca Bonacina
Ricercatore, si occupa di ecologia e ambiente, ciclista urbano e appassionato di montagne

Lunedì 4 maggio il Consiglio comunale di Torino ha approvato a larghissima maggioranza una mozione che impegna l’amministrazione a realizzare piste ciclabili «come si deve». Sembra un’ovvietà, ma non lo è: gran parte dei percorsi torinesi, infatti, non rispetta nemmeno le linee guida progettuali che la stessa Regione Piemonte ha stabilito per le infrastrutture a pedali. Il consigliere Emanuele Busconi, presentando l’atto, ha sollevato un tema scontato per chi pedala ogni giorno ma spesso ignorato da chi governa: la rete ciclabile è frammentata, pericolosa e inefficace.

Il documento chiede di connettere i percorsi esistenti, prevederne la manutenzione e, soprattutto, attenersi ai criteri progettuali contenuti nei manuali tecnici, per garantire sicurezza e funzionalità delle nuove ciclabili. Si tratta di una vera ammissione di colpa rispetto a un fallimento metodologico che, finora, ha trattato le ciclabili come un tetris negli avanzi di spazio urbano, anziché come una seria scelta urbanistica. È anche un segnale politico per sottolineare che la stagione delle ciclabili realizzate in maniera superficiale deve finire. Questo cambio di rotta - che speriamo si traduca in fatti - è necessario a Torino quanto a Bergamo.

Questa mancanza di metodo ha generato una serie di «orrori» urbanistici nel nostro territorio che, per il bene della sicurezza dei ciclisti e della mobilità lenta, non devono passare inosservati. Vediamone qualcuno:

I ciclisti non girano a vuoto

Le ciclabili devono portare da qualche parte. Sembra assurdo scriverlo, ma una ciclabile che finisce nel nulla è inutile. Eppure, le nostre città sono costellate di “monconi” perché spesso l’infrastruttura non nasce da un piano organico, ma viene realizzata a singhiozzo, come opera compensativa o accessoria. Il risultato è un patchwork scombinato: tratti che si interrompono bruscamente contro un edificio o sul ciglio di una strada trafficata, lasciando il fruitore della ciclabile nel limbo.

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Colognola, un tratto di ciclabile che si interrompe
Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Stezzano, ciclabile che di colpo si interrompe

Una rete ciclabile seria deve essere coesa, continua e interconnessa con i poli attrattori (scuole, ospedali, uffici) e il trasporto pubblico. Se il percorso non è fluido dall’origine alla destinazione la bici rimarrà una scelta per pochi intrepidi invece che un mezzo quotidiano per tutti.

L’inclusione è fondamentale

Una corsia larga un metro non è solo fuori norma, è scomoda e respingente. Progettare al ribasso significa ignorare la realtà della mobilità moderna che dovrebbe includere, oltre alla classica bici da città, anche cargo-bike per il trasporto dei bambini o della spesa, tricicli per persone con mobilità ridotta, rimorchi, biciclette elettriche, passeggini e tandem. Tutti mezzi con esigenze di spazio diverse e che viaggiano a velocità distinte.

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Borgo Palazzo, un tratto di pista stretta

Realizzare piste strette impedisce il sorpasso in sicurezza e aumenta il rischio di collisioni, trasformando lo spostamento in una fonte di stress. La mozione di Torino punta anche a superare la larghezza minima imposta dalla legge, di 1,50 metri, per la pista ciclabile proprio per garantire un certo agio: lo spazio necessario affinché la ciclabile non sia un corridoio claustrofobico ma un’infrastruttura capace di assorbire volumi di traffico crescenti e mezzi di diverse dimensioni.

I marciapiedi sono fatti per marciare

L’etimologia della parola non mente: il marciapiede nasce per la marcia a piedi, destinarlo al transito delle due ruote non è un’evoluzione, ma una forzatura che snatura la funzione stessa di questo spazio. Eppure, a Bergamo e provincia, la soluzione standard per le due ruote è il percorso ciclopedonale. Si tratta spesso della scelta più “pigra” e politicamente meno costosa: si allarga di poco un marciapiede esistente, si spruzza un po’ di vernice e si dichiara l’opera un’infrastruttura per le due ruote.

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
A Brusaporto, una ciclopedonale stretta e con ostacolo

Tuttavia, far convivere chi cammina a 5 km/h con chi pedala a 20 km/h non è una grande idea, tanto che è vivamente sconsigliata da qualsiasi manuale di progettazione da almeno vent’anni. Questa commistione genera una conflittualità tra utenti della strada, con i pedoni che si sentono invasi dalle bici e i ciclisti rallentati dai primi. La vera pianificazione non dovrebbe rubare spazio a chi va a piedi, ma avere il coraggio di sottrarlo alla carreggiata carrabile, separando nettamente i flussi per garantire sicurezza a ogni utente della strada.

La corsa a ostacoli è un altro sport

Pedalare lungo una pista ciclabile non dovrebbe somigliare a una prova di agilità. Pali della luce, segnaletica stradale posizionata male, pensiline del bus e cestini dei rifiuti diventano ostacoli pericolosi se non si trovano ad almeno 50 centimetri oltre il bordo della pista.

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Paletti lungo il percorso a Torre Boldone

A questi si aggiungono gli archetti e i paletti dissuasori, spesso istallati per impedire il parcheggio o il passaggio abusivo delle moto, che finiscono invece per penalizzare il ciclista costringendolo a repentine frenate e ostacolando il transito di cicli ingombranti. Una progettazione di qualità prevede che il percorso sia sgombro per permettere al ciclista di concentrarsi sul traffico e sulla pedalata, invece che sulla propria incolumità.

Slalom? No, grazie

Un percorso ciclabile efficiente deve essere il più lineare possibile. È bene però tenere conto di alcuni accorgimenti in fase di progettazione. Ogni volta che una pista disegna una chicane, una curva a gomito, un’aiuola per aggirare un parcheggio o cambiare direzione, spezza il ritmo della pedalata e riduce drasticamente la visibilità. Gli spigoli a novanta gradi, purtroppo comunissimi negli attraversamenti urbani, sono quasi impossibili da percorrere senza invadere la corsia opposta o finire fuori dalla corsia, specialmente per chi guida velocipedi ingombranti e in velocità.

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Ciclabile a Redona con curva a gomito

La fluidità non è un vezzo estetico, ma un requisito fondamentale per una ciclabile che aspira ad essere considerata tale: curve dolci e traiettorie prevedibili permettono di mantenere la stabilità della bici e di essere visti chiaramente dagli altri utenti della strada, riducendo le probabilità di collisione durante il percorso e in prossimità di incroci.

I Ciclisti non volano

Il salto di carreggiata è una specialità tutta italiana: la ciclabile che ogni pochi metri cambia lato della strada va evitata perché costringe il ciclista a due o tre attraversamenti consecutivi solo per proseguire dritto. A Bergamo esempi di questo tipo non mancano: basta pensare alla ciclabile parallela alla TEB nel tratto Borgo Palazzo-Torre Boldone, che in meno di tre chilometri prevede più di una dozzina di attraversamenti. Oppure, quella di Borgo Palazzo, che nel tratto Boccaleone-Seriate prevede circa quindici stop e ripartenze contro i soli tre delle auto, che procedono nella stessa direzione. A complicare le cose, inoltre, interviene una segnaletica spesso ridondante o errata con segnali di fine pista a ogni passo carrabile che suggeriscono (erroneamente) che il ciclista debba trasformarsi in pedone e spingere la bici a mano. Questo tipo di percorsi ciclabili, non solo scoraggiano chi ha scelto un mezzo sostenibile, ma rendono il viaggio lungo e faticoso. Una vera ciclabile dovrebbe essere continua dando la possibilità al ciclista di procedere a un’andatura regolare come farebbe in carreggiata.

Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Bergamo attraversamento interrotto
Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso
Ponte San Pietro attraversamento interrotto

Questi esempi dimostrano come, troppo spesso, i percorsi ciclabili non siano concepiti come vere infrastrutture di mobilità, ma quasi come elementi d’arredo o riempitivi dello spazio urbano. Ribaltare la prospettiva può aiutare a comprendere il punto di vista altrui: cosa succederebbe se le corsie per le auto fossero progettate con gli stessi criteri? Immaginiamo strade a fondo chiuso, curve continue, paletti e cunette prima di ogni passo carrabile e l’obbligo agli incroci di scendere e spingere l’auto per riprendere la marcia dal lato opposto della strada. Sarebbe folle, no? Nessuno la userebbe. Eppure è esattamente ciò che si chiede di fare ai ciclisti. Il risultato di questo approccio è inevitabile: le ciclabili restano poco frequentate, i ciclisti preferiscono procedere in strada inimicandosi gli automobilisti che (a torto) pensano di avere l’esclusiva. Al contempo, sui marciapiedi ciclabili i pedoni si lamentano con le due ruote per i sorpassi furtivi. Insomma, un cortocircuito causato esclusivamente da una progettazione sbagliata a monte.

Non si pretende una rete perfetta in un paio di anni ma che le nuove ciclabili siano realizzate con quella dose di buon senso progettuale tale da renderle sicure e attrattive, nel rispetto dei fondi pubblici investiti. Essere consapevoli delle problematiche attuali è il primo, fondamentale passo per smettere di disegnare “ghirigori” sugli avanzi di asfalto e iniziare finalmente a costruire una città a misura di bici.

Tutte le foto sono di Luca Bonacina

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