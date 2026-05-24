Se costruiamo ciclabili facciamole (almeno) con buon senso

Questi esempi dimostrano come, troppo spesso, i percorsi ciclabili non siano concepiti come vere infrastrutture di mobilità, ma quasi come elementi d’arredo o riempitivi dello spazio urbano. Ribaltare la prospettiva può aiutare a comprendere il punto di vista altrui: cosa succederebbe se le corsie per le auto fossero progettate con gli stessi criteri? Immaginiamo strade a fondo chiuso, curve continue, paletti e cunette prima di ogni passo carrabile e l’obbligo agli incroci di scendere e spingere l’auto per riprendere la marcia dal lato opposto della strada. Sarebbe folle, no? Nessuno la userebbe. Eppure è esattamente ciò che si chiede di fare ai ciclisti. Il risultato di questo approccio è inevitabile: le ciclabili restano poco frequentate, i ciclisti preferiscono procedere in strada inimicandosi gli automobilisti che (a torto) pensano di avere l’esclusiva. Al contempo, sui marciapiedi ciclabili i pedoni si lamentano con le due ruote per i sorpassi furtivi. Insomma, un cortocircuito causato esclusivamente da una progettazione sbagliata a monte.