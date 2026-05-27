Da Alzano a Scanzorosciate, la lezione di mister Alessio Delpiano

Talmente tanto da “regalare” a Delpiano la «Panchina d’argento», prestigioso riconoscimento assegnato dal comitato organizzatore del «Trofeo Mazza» in collaborazione con il direttivo dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Bergamo e Lecco. L’edizione numero 33 della kermesse di calcio giovanile, che si terrà a Treviglio dal 28 maggio al 7 giugno, per la galassia dei professionisti ha scelto l’atalantino Raffaele Palladino. Un motivo in più per rendere speciale non solo una serata di presentazione, ma anche un albo d’oro significativo e denso di nomi importanti. Come quello di Claudio Foscarini a cui Delpiano ha rivolto un pensiero particolarmente sentito: «Mi ha ispirato. Glielo avrei sempre voluto dire, ma per rispetto del suo ruolo e per la mia timidezza non avevo mai trovato il coraggio in precedenza. Anche perché con lui, ad Alzano, ho vissuto un periodo indelebile che – come a Scanzorosciate – è partito da un gruppo di amici desiderosi solamente di ben figurare senza l’assillo o la pressione di dover vincere i campionati. Il riferimento va ai due presidenti, da un lato l’indimenticabile Franco Morotti e dall’altro Tiberio Sala, persone serie che non hanno mai fatto il passo più lungo della gamba. Si fa con ciò che si ha, i grandi nomi e i proclami non sono mai stati di casa su ambo i fronti».