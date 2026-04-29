Davide Epis, la rinascita sullo snowboard dopo l’incidente

«In ospedale cercavo uno sport che mi aiutasse nella riabilitazione, sia dal punto di vista mentale sia pratico, per imparare a usare la protesi e confrontarmi con altri ragazzi amputati. Spesso vengono consigliate discipline in cui l’amputazione incide meno, come il nuoto. Io però cercavo qualcosa in cui la protesi fosse centrale. Andavo già abbastanza bene in skate e da lì mi è venuto in mente lo snowboard – racconta Epis – Ho contattato quello che oggi è il mio allenatore e gli ho chiesto se potevo partecipare a un allenamento. Ha accettato subito. Sono andato con la squadra B e all’inizio ero davvero scarso sulla tavola, però pian piano mi è piaciuto sempre di più. Nelle gare andavo abbastanza bene. Essendo giovane, avevo margine di crescita, quindi ho deciso di continuare».