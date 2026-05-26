Concerti sul lago d’Iseo: il «Festival Onde Musicali» celebra la bellezza del Sebino

«L’esperienza di “Onde Musicali” – spiega Claudio Piastra, direttore artistico della rassegna – è nata nove anni fa, partendo da alcune esperienze già avviate nell’Accademia Tadini di Lovere. Assieme al presidente Roberto Forcella, abbiamo deciso di “inventarci” un’altra rassegna, non più limitata alla sola Lovere, ma creando un percorso diffuso che potesse coinvolgere tante realtà del territorio, facendo scoprire angoli di bellezza poco frequentati. Per proseguire è fondamentale l’appoggio dei Comuni (venti, per l’esattezza) divisi tra le provincie di Bergamo e Brescia, attraverso un percorso che permetta di animare l’estate sul lago attraverso la musica e la bellezza». L’attenzione è centrale nei confronti dei giovani e delle nuove generazioni: «Fin dalla prima edizione – sottolinea Piastra – abbiamo voluto dedicare particolare attenzione ai giovani esecutori di talento. Le segnalazioni che provengono dai Conservatori italiani, dai concorsi e dalle accademie estere sono di alto profilo artistico: non è sempre facile riuscire a scegliere!».