Fenomenologia delle emoji, vale il linguaggio emotivo di internet

Internet prende continuamente i simboli e li ribalta. Ma perché? Una risposta arriva dalla sociologia culturale di Pierre Bourdieu. Ogni generazione costruisce codici per distinguersi da quella precedente. Quando un simbolo viene assorbito dalla cultura mainstream perde potere identitario. È esattamente ciò che è successo alla faccina che ride con le lacrime. Per anni è stata l’emoji dominante della comicità online. Poi è stata adottata da Facebook, dai brand aziendali, dai parenti quarantenni, dai commenti automatici sotto i reel. Risultato: è diventata culturalmente sospetta. La Gen Z ha quindi cercato simboli nuovi, più ambigui, più ironici e soprattutto meno letterali. Qui entra in gioco un concetto fondamentale della cultura digitale contemporanea: l’ironia difensiva. Lo psicologo John Morreall, che ha studiato il ruolo cognitivo dell’umorismo, sostiene che il sarcasmo e l’ironia permettano di prendere distanza emotiva dalle esperienze intense. Ridere di qualcosa significa anche neutralizzarne il peso psicologico. Ecco perché il teschio funziona così bene. Non dice semplicemente «sto ridendo». Dice: «sto ridendo in modo talmente estremo da trasformare tutto in una caricatura della morte».