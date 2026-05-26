Street art e riqualificazione urbana, come Impiastreet sta trasformando Spirano

«Impiastreet – spiega Cremaschi – nasce da uno dei classici viaggi tra amici. Volo low cost verso Berlino con voglia di divertirsi senza troppe pretese. Girando per la città ci siamo resi conto del rapporto tra la città e gli street artist e ci siamo chiesti se la cosa si potesse riprodurre, più in piccolo, anche da noi. Tornati a casa abbiamo cominciato ad informarci e abbiamo capito che, a livello burocratico, per gestire bandi e finanziamenti serviva creare un’associazione ed eccoci qui ». Sapendo dell’esistenza di altre associazioni legate a questo tipo di mondo, chiedo a Cremaschi di spiegarmi, secondo lui, qual è la peculiarità di Impiastreet. «Noi di fatto non abbiamo inventato nulla. Esistono molti gruppi che fanno quello che facciamo noi, solo che la prassi prevede una commissione diretta, ovvero il contatto diretto tra committenza e artista senza nessun tipo di concorso, oppure un singolo artista che fa da “capofila” e invita artisti del suo stesso stile o corrente artistica. Noi invece creiamo un bando a cui chiunque può iscriversi inviando la propria opera. Ovviamente diamo un tema e supervisioniamo la fase di scelta, ma ognuno è libero di partecipare».