Torna «Baleno festival», cinque giorni di arte, inclusione e comunità

«Baleno» è, prima ancora che un festival, un dispositivo relazionale, un modo di mettere in scena – nel senso più ampio possibile – una comunità che si costruisce nel tempo e che nel parco prende forma visibile. Non si tratta semplicemente di portare attività all’esterno, ma di rendere sempre più sottile il confine tra dentro e fuori, tra spazio protetto e spazio pubblico, tra laboratorio e città. È in questa soglia che il festival si muove e che quest’anno trova un accento particolarmente forte nel tema dell’accessibilità. Una parola talvolta consumata in senso tecnico o amministrativo, che a «Baleno» viene restituita alla sua complessità. Accessibilità significa interrogare non solo la presenza o meno di barriere, ma il modo in cui uno spazio culturale può essere abitato da corpi, tempi e sensibilità differenti. Chiedersi chi può partecipare, come può farlo e a quali condizioni, progettando occasioni che non chiedano alle persone di adattarsi a un modello prestabilito, ma che provino ad accogliere una pluralità di modi di stare insieme.