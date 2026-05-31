Umano contro IA? Gli studi mostrano che la vera forza è la sinergia

Dal 2010 in poi non sono mancati segnali che rendono questo tema cruciale. Soprattutto negli ultimi anni ce ne siamo accorti tutti: durante la pandemia, prendere decisioni affidabili era difficile perfino per Governi e gruppi di esperti. Allo stesso tempo, la vita online e l’esposizione continua ai social hanno cambiato il modo in cui elaboriamo informazioni, attenzione e confronto. Quali sono gli effetti cognitivi di un’esposizione continua e frammentata a notizie da ogni possibile fonte? Il tema, però, non è rimasto nei laboratori. In un mondo di professionisti iperspecializzati, nessuno possiede tutte le competenze necessarie: l’efficacia dipende dalla capacità di integrarle trasversalmente. Soprattutto in questi ultimi anni, l’integrazione sta anche nel come ci rapportiamo con i sistemi di intelligenza artificiale, che si stanno diffondendo in tanti ambiti, lavorativi e non.