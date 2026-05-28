Val Taleggio, quattro tappe alla scoperta del patrimonio rurale locale

«La sfortuna di questa valle è che, nel tempo, purtroppo si è spopolata. Un tempo la popolazione era molto numerosa, ma soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta molte persone si sono trasferite verso la pianura, dove la vita era più semplice da gestire. Quello che però è rimasto qui è una fortissima cultura casearia. In questa valle, che è molto piccola e rappresenta una sorta di “dependance” della Val Brembana, abbiamo addirittura due Dop: il Taleggio e lo Strachítunt - sottolinea Borella -. La Val Taleggio è una valle molto circoscritta, con tre punti di accesso, ma custodisce produzioni davvero uniche. Lo Strachítunt, ad esempio, può essere considerato una sorta di antenato del gorgonzola: è un formaggio erborinato prodotto con latte crudo. Le lavorazioni qui sono ancora tipiche e tradizionali, proprio perché si utilizza latte crudo. Lo Strachítunt viene ancora realizzato come una volta, interamente a mano. A produrlo sono una cooperativa, l’azienda agricola Locatelli e un’altra azienda situata poco fuori dalla Valle, all’inizio della Val Brembilla. Sono le uniche realtà che producono ancora questo formaggio, che può essere realizzato esclusivamente in Val Taleggio».