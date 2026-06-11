Con la «Sagra di Sant’Antonio» Val Brembilla dà il benvenuto all’estate

L’area «laghetto» e il parco comunale offriranno invece un’esperienza più lenta e contemplativa: pesca al lago negli orari mattutini e pomeridiani, tiro con l’arco a cura degli Arcieri Tecno Tradizionali ASD (attività adatta sia agli adulti sia ai bambini) e lo skate park, con «Fine Ramps» e istruttori, già apprezzatissimo la scorsa edizione. Quest’anno, nella medesima zona, arriva una novità molto attesa: i gonfiabili acquatici con piscine e scivoli d’acqua, attivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il consiglio, scritto esplicitamente nel programma, è di presentarsi muniti di costume! A completare il quadro, il Museo della Transumanza aprirà le proprie porte con visite guidate nella doppia fascia oraria: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. La mostra, ospitata nell’edificio Ex Bersaglio, è tecnicamente una temporanea, ma di fatto, esiste da anni: racconta la storia del passato contadino della Valle, attraverso schermi multimediali e una stanza con attrezzi agricoli del Novecento. Non un museo pensato per i turisti, ma una memoria viva che il paese ha costruito per sé, e che l’occasione della sagra, ogni anno, restituisce a chi presenzia.