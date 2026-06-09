Il disgusto è un’emozione chiave per la sopravvivenza

Il fegato è l’organo che metabolizza ed elimina ciò che il corpo rifiuta. Se il fegato è congestionato, la sensazione di nausea e di disgusto per i cibi grassi e pesanti aumenta, segno che l’organo è saturo. Anche in questo caso abbiamo a disposizione una soluzione nutraceutica: i glucosinolati presenti nelle crucifere (broccoli, cavolfiore, rucola ecc.) e la cinarina del carciofo stimolano la funzione epatica e la produzione di bile, facilitando la digestione dei grassi e la disintossicazione profonda. Gli alimenti dal sapore amaro educano il palato e stimolano i recettori gastrici a secernere gli enzimi necessari per accogliere il nutrimento.