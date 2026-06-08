Tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggi

La scuola serve a istruire i bambini o a dare assistenza alle famiglie? L’onesta risposta è: entrambe le cose. L’importante è mantenere distinti i due piani e non fare confusione. A scuola si fa lezione. E poi c’è tutto il resto: l’intervallo, la mensa, l’interscuola. Non è una novità che a scuola si facciano anche attività assistenziali e ricreative, non legate alla didattica. Nessuno si sognerebbe mai di dire: «La scuola non è un ristorante», criticando le famiglie che usufruiscono del servizio di mensa e trattandole da approfittatrici e incapaci di provvedere al pasto dei loro figli. E nessuno direbbe mai: «La scuola non è un parco giochi», insultando i bambini che si divertono all’intervallo. Un tempo, a scuola c’era il medico scolastico e si facevano perfino le vaccinazioni, ma nessuno ha mai detto: «La scuola non è un ambulatorio».