Avere figli non ci rende più felici. E allora? 

La ricerca si basa su un ampio campione di partecipanti provenienti da 10 Paesi. Viene monitorato sia il loro benessere edonico (provare più emozioni positive e meno negative), sia il benessere eudemonico (forma di felicità duratura basata sull’autorealizzazione, il significato e la crescita personale, piuttosto che sul semplice piacere immediato) «I nostri risultati hanno indicato che genitori e non genitori non hanno mostrato differenze significative in quasi tutte le dimensioni misurate; questo modello si è rivelato vero sia per il campione aggregato che per ogni singolo campione nazionale». Non è che i figli rendano infelici, è che la felicità non dipende dall’essere o meno genitori. Studi precedenti che identificavano una relazione positiva tra genitorialità e benessere edonico, secondo i ricercatori, non hanno tenuto conto di una variabile significativa, e cioè che chi ha figli è più facilmente in coppia (e di solito le persone che hanno relazioni intime dichiarano un maggiore benessere emotivo rispetto ai single), questa svista metodologica ha probabilmente amplificato gli effetti positivi attribuiti alla genitorialità.