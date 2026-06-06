Matrimoni estivi. Una guida pratica per capire il nuovo flower design

Chiunque abbia partecipato a un matrimonio negli ultimi anni avrà probabilmente provato una sensazione di spaesamento. Dove sono finite le classiche composizioni tonde di rose bianche e peonie perfettamente ordinate? Perché sui tavoli compaiono carciofi, cavoli ornamentali, funghi, pietre grezze, conchiglie e persino dettagli metallici che sembrano usciti da un’installazione d’arte contemporanea? La risposta è che il flower design sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Influenzato dall’interior design, dalla moda e dall’arte, il mondo degli allestimenti floreali ha smesso di considerare i fiori come semplici elementi decorativi. Oggi ogni composizione contribuisce a costruire un’atmosfera, raccontare una storia e definire l’identità dell’evento.