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6 Giugno 2026 Green

Matrimoni estivi. Una guida pratica per capire il nuovo flower design

Articolo. Ispirazioni giapponesi, palette naturali e composizioni libere conquistano il mondo wedding. Rose e peonie restano protagoniste, ma in composizioni più creative e personali

Lettura 3 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Anna Rota Martir
Sono una ragazza un po’ sopra le righe. Studio scienze politiche, ma credo più nelle piante che negli esseri umani. Sono cresciuta in una serra e per questo mi…

Chiunque abbia partecipato a un matrimonio negli ultimi anni avrà probabilmente provato una sensazione di spaesamento. Dove sono finite le classiche composizioni tonde di rose bianche e peonie perfettamente ordinate? Perché sui tavoli compaiono carciofi, cavoli ornamentali, funghi, pietre grezze, conchiglie e persino dettagli metallici che sembrano usciti da un’installazione d’arte contemporanea? La risposta è che il flower design sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Influenzato dall’interior design, dalla moda e dall’arte, il mondo degli allestimenti floreali ha smesso di considerare i fiori come semplici elementi decorativi. Oggi ogni composizione contribuisce a costruire un’atmosfera, raccontare una storia e definire l’identità dell’evento.

L’estetica più attuale si muove tra contaminazioni, contrasti e riferimenti culturali inattesi. L’eleganza non coincide più con la perfezione geometrica, ma con la capacità di creare scenografie suggestive e coerenti. Per comprendere questo cambiamento basta osservare tre aspetti fondamentali: forme, colori e materiali.

Addio simmetria, benvenuta spontaneità

Per molti anni il flower design ha inseguito l’ordine assoluto. Bouquet rotondi, centrotavola simmetrici e composizioni rigorosamente equilibrate rappresentavano il modello ideale. Oggi il linguaggio visivo è completamente cambiato. La parola chiave è movimento. Le composizioni sembrano svilupparsi liberamente nello spazio, come se fossero cresciute in modo spontaneo. I floral designer prediligono linee irregolari, sviluppi verticali e orizzontali e un equilibrio meno costruito, capace di evocare il comportamento della vegetazione in natura.

Matrimoni estivi. Una guida pratica per capire il nuovo flower design
(Foto Shutterstock.com)

I centrotavola diventano piccoli paesaggi botanici che attraversano la tavola anziché occupare semplicemente il centro. In altri casi si trasformano in installazioni sospese che dialogano con l’architettura della location e accompagnano lo sguardo verso l’alto. Si percepisce inoltre una forte influenza della cultura estetica giapponese, dove il vuoto assume la stessa importanza del pieno. Non tutto deve essere riempito: gli spazi liberi contribuiscono a creare ritmo, leggerezza e armonia. Anche il bouquet della sposa segue questa filosofia. Diminuiscono le strutture compatte e perfettamente tonde, mentre aumentano composizioni leggere, ariose e dinamiche. Alcune sembrano appena raccolte in un giardino estivo, altre assumono un carattere quasi scultoreo. La natura non viene più riprodotta fedelmente: viene interpretata.

Dalle palette neutre ai contrasti sofisticati

Se le forme esprimono libertà, i colori raccontano emozioni. Dopo anni dominati dal bianco assoluto e dalle tonalità cipriate, si assiste a un ritorno di palette più profonde e articolate. Il colore diventa uno strumento narrativo capace di definire il carattere dell’intero evento. Tra le sfumature più apprezzate troviamo il burro, il beige caldo, il sabbia e tutte le tonalità che richiamano la terra e i materiali naturali. Sono colori morbidi e rassicuranti che creano ambientazioni raffinate senza risultare fredde. Accanto ai neutri trovano spazio accenti più intensi come bordeaux, prugna, terracotta, verde oliva e marrone cacao. Utilizzati con misura, conferiscono profondità e carattere all’insieme.

Matrimoni estivi. Una guida pratica per capire il nuovo flower design
(Foto Shutterstock.com)

Tra i fenomeni più interessanti emerge il ritorno del giallo nelle sue varianti più delicate. Il color crema e il giallo burro donano luminosità agli allestimenti estivi senza risultare invadenti. Anche il rosa cambia volto. Le interpretazioni più zuccherine lasciano il posto a sfumature polverose, anticate e sofisticate che dialogano perfettamente con tonalità più intense. Sempre più diffusa è inoltre la scelta del monocromatismo: lavorare su un’unica famiglia cromatica, esplorandone gradazioni e intensità. Il risultato è elegante, moderno e particolarmente efficace dal punto di vista fotografico. Molte palette prendono ispirazione direttamente dal paesaggio: giardini spontanei, coste mediterranee, campagne estive e boschi diventano la fonte di accostamenti armoniosi e naturali.

Fiori, ortaggi e oggetti dialogano tra loro

L’aspetto che più sorprende gli invitati è probabilmente la varietà degli elementi utilizzati. Le composizioni floreali non si costruiscono più esclusivamente attorno ai fiori. Oggi incorporano materiali provenienti da mondi diversi, dando vita a scenografie ricche di texture e contrasti. Ecco perché sui tavoli compaiono pomodori, fichi, pere, limoni e persino melanzane orientali. Non sono provocazioni estetiche, ma scelte progettuali che valorizzano forme e superfici insolite. Un carciofo, con la sua struttura geometrica, può diventare protagonista tanto quanto una rosa. Accanto agli elementi vegetali trovano spazio pietre, cortecce, muschi e funghi surreali. Materiali che aggiungono profondità e contribuiscono a creare ambientazioni immersive.

Matrimoni estivi. Una guida pratica per capire il nuovo flower design
(Foto Shutterstock.com)

Anche il metallo entra sempre più spesso negli allestimenti. Ferro brunito, ottone ossidato e rame vengono utilizzati per strutture e dettagli decorativi, creando un contrasto interessante con la delicatezza dei fiori. La ricerca si estende inoltre alla componente botanica. Erbe aromatiche, bacche, graminacee e rami fruttiferi vengono scelti per il loro carattere distintivo e per la capacità di aggiungere movimento e varietà alle composizioni. Non mancano infine i tessuti. Nastri in seta, lino naturale e velluti leggeri introducono morbidezza e raffinatezza, creando un dialogo sempre più stretto tra flower design e moda.

Il nuovo romanticismo

Chi pensa che il romanticismo sia scomparso probabilmente lo sta cercando nelle forme del passato. Rose, peonie e fiori da giardino continuano a essere protagonisti delle celebrazioni. Ciò che cambia è il modo in cui vengono presentati. Il romanticismo contemporaneo è meno costruito e più spontaneo, meno prevedibile e più personale. La sposa con un abito essenziale e il tavolo decorato con carciofi, pietre e rose antiche non rappresentano una contraddizione. Sono due espressioni della stessa sensibilità: la ricerca di bellezza, autenticità e significato.

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(Foto Shutterstock.com)

In un’epoca dominata dall’immagine e dalla personalizzazione, il flower design è diventato uno strumento creativo capace di trasformare uno spazio in un’esperienza. Per questo, osservando certi allestimenti, possiamo sentirci inizialmente sorpresi: non stiamo semplicemente guardando dei fiori, ma un racconto costruito attraverso forme, colori e materiali.

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