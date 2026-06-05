Guida agli eventi del weekend (05 – 07 giugno)

Mancano ormai pochi giorni al suono dell’ultima campanella e il conto alla rovescia per le vacanze è ufficialmente iniziato. Se non sapete come trascorrere il primo fine settimana di giugno, quello che inaugura simbolicamente l’inizio dell’estate, non preoccupatevi: ci abbiamo pensato noi!
Venerdì 5 giugno
Il weekend inizia nel segno della sostenibilità con un nuovo appuntamento di «Ecothlon - Caccia al rifiuto» , il percorso di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale promosso dall’assessorato alla Transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio. Dopo aver già toccato diversi quartieri, questa volta la manifestazione, in occasione della «Notte Bianca dell’Ambiente» , parte da piazza Matteotti alle 18.30. Un’opportunità per contribuire alla tutela degli spazi pubblici, per ripulire la propria città e per salvaguardare la biodiversità delle aree urbane. Per un autentico tuffo nella storia e nella cultura, a partire dalle 20, è prevista la visita guidata alla scoperta del pittoresco borgo di Solza , paese natale del grande condottiero Bartolomeo Colleoni. Un itinerario tutto da vivere che si snoda in varie tappe tra il Castello Colleoni, la Fontana Faustina Foglieni, la Chiesa di San Giorgio e gli affascinanti vicoli del centro storico.
Prosegue in Piazzale Alpini a Bergamo «NXT Festival» , la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali che anima la bella stagione nel cuore della città. Questa sera è in programma il concerto gratuito, organizzato da CGIL Bergamo, della band milanese I Ministri, una formazione italiana di alternative rock che da diversi anni porta la sua musica sui palchi di tutta Italia.
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Sabato 6 giugno
A Bonate Sopra debutta la prima edizione di «Libri in Piazza» , una fiera del libro a cielo aperto ideata per valorizzare l’importanza della lettura e favorire l’incontro diretto tra appassionati lettori e scrittori. A partire dalle 10, Piazza Vittorio Emanuele II, si anima con banchetti e stand d’autore, performance artistiche live e, per concludere la giornata, il concerto musicale (alle 17) del gruppo Spirabilia Quintet. Per tutto il weekend torna a Sarnico e nei dintorni l’undicesima edizione del «Raduno Nazionale Vespe» con la due giorni dedicata all’icona simbolo del made in Italy. Lungo le curve panoramiche delle colline e sulle sponde del Lago d’Iseo, centinaia di scooter sfrecciano regalando uno spettacolo fatto di motori e passione a tutto il pubblico.
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Domenica 7 giugno
La giornata di domenica è dedicata al movimento, al benessere fisico e all’attività all’aria aperta: il Parco della Trucca ospita «Fit & fun walk» , l’evento organizzato dall’associazione Amiche per mano per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. A partire dalle 9.30 prende il via la camminata collettiva e, a seguire, sono previsti una sessione di fitness e un pranzo libero da spendere in compagnia. Il cuore della città di Bergamo, a partire dalle 8.45, si colora con la «Camminata nerazzurra» , la camminata più amata dai bergamaschi che da 17 anni celebra la conclusione della stagione appena vissuta della Dea. Tre i percorsi non competitivi, 6,10 e 17 chilometri, per diffondere, a partire dal Sentierone fino alle Mura Venete, il forte senso di appartenenza che unisce Bergamo all’Atalanta.
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