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5 Giugno 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (05 – 07 giugno)

Guida. Da «Ecothlon - Caccia al rifiuto» a «Solza da scoprire», da «NXT Festival» a «Libri in Piazza», passando per la «Camminata nerazzurra». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Mancano ormai pochi giorni al suono dell’ultima campanella e il conto alla rovescia per le vacanze è ufficialmente iniziato. Se non sapete come trascorrere il primo fine settimana di giugno, quello che inaugura simbolicamente l’inizio dell’estate, non preoccupatevi: ci abbiamo pensato noi!

Venerdì 5 giugno

Il weekend inizia nel segno della sostenibilità con un nuovo appuntamento di «Ecothlon - Caccia al rifiuto» , il percorso di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale promosso dall’assessorato alla Transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio. Dopo aver già toccato diversi quartieri, questa volta la manifestazione, in occasione della «Notte Bianca dell’Ambiente» , parte da piazza Matteotti alle 18.30. Un’opportunità per contribuire alla tutela degli spazi pubblici, per ripulire la propria città e per salvaguardare la biodiversità delle aree urbane. Per un autentico tuffo nella storia e nella cultura, a partire dalle 20, è prevista la visita guidata alla scoperta del pittoresco borgo di Solza , paese natale del grande condottiero Bartolomeo Colleoni. Un itinerario tutto da vivere che si snoda in varie tappe tra il Castello Colleoni, la Fontana Faustina Foglieni, la Chiesa di San Giorgio e gli affascinanti vicoli del centro storico.

Prosegue in Piazzale Alpini a Bergamo «NXT Festival» , la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali che anima la bella stagione nel cuore della città. Questa sera è in programma il concerto gratuito, organizzato da CGIL Bergamo, della band milanese I Ministri, una formazione italiana di alternative rock che da diversi anni porta la sua musica sui palchi di tutta Italia.

Preferite altro? Ecco altri consigli

3
Mer
Giugno
h.15:00 / 23:00
Parco Olmi Bergamo
Baleno Festival

Un festival che affonda le radici nelle collaborazioni e nelle relazioni che, con intenzione, cura e passione, il progetto Tantemani della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo costruisce in un percorso lungo tutto l’anno e nel corso degli anni.

Manifestazioni
5
Ven
Giugno
h.23:00 / 23:55
Druso Ranica
Sue L.N. Dj Set

Una serie di irresistibili DJ Set all’aperto per non smettere di ballare mentre la città dorme... DJ Lola Italo Rave e much more...vi accompagnerà tra Disco Music e molto altro, per una notte tutta da vivere sotto le stelle!

Musica
5
Ven
Giugno
h.18:00 / 21:00
Bike Fellas Bergamo
Riki Cellini

Serata di musica al Bike Fellas di Bergamo, che ospita un aperitivo musicale accompagnato dalle canzoni di Riki Cellini, che presenterà il suo ultimo album L'estate tutto l'anno.

Musica
5
Ven
Giugno
h.18:00 / 23:30
ChorusLife Bergamo
BBQ Festival

Un percorso gastronomico dedicato alla cultura del fuoco, all'utilizzo degli smoker e delle diverse tecniche di cottura su griglia provenienti da tutto il mondo.

Food
5
Ven
Giugno
h.21:00 / 22:30
Cinema Iride Costa Volpino
Cecilia Sala

Per la rassegna di incontri di «Festival OltreConfine», il Cinema Iride di Costa Volpino ospita la giornalista Cecilia Sala per la presentazione del suo nuovo libro.

Letteratura / Presentazione libri
5
Ven
Giugno
h.21:45 / 23:30
Passo del Pertus Carenno
ABC del cielo - L'Orsa Maggiore

Preparatevi a un'osservazione unica! Si punteranno i telescopi verso le meraviglie del cielo profondo alla scoperta dei corpi celesti. Un'occasione imperdibile per scoprire i segreti dell'universo, in alta montagna, a Passo Pertus.

Scienza

Sabato 6 giugno

A Bonate Sopra debutta la prima edizione di «Libri in Piazza» , una fiera del libro a cielo aperto ideata per valorizzare l’importanza della lettura e favorire l’incontro diretto tra appassionati lettori e scrittori. A partire dalle 10, Piazza Vittorio Emanuele II, si anima con banchetti e stand d’autore, performance artistiche live e, per concludere la giornata, il concerto musicale (alle 17) del gruppo Spirabilia Quintet. Per tutto il weekend torna a Sarnico e nei dintorni l’undicesima edizione del «Raduno Nazionale Vespe» con la due giorni dedicata all’icona simbolo del made in Italy. Lungo le curve panoramiche delle colline e sulle sponde del Lago d’Iseo, centinaia di scooter sfrecciano regalando uno spettacolo fatto di motori e passione a tutto il pubblico.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

22
Ven
Maggio
h.19:00 / 23:55
NXT Station Bergamo
Sagra della Carbonara e Arrosticini

L'evento organizzato da NXT Bergamo propone un incontro tra la tradizione romana della carbonara e la cucina alla brace degli arrosticini.

Food
6
Sab
Giugno
h.10:00 / 20:00
Spazio Fase Alzano Lombardo
Piantala

«Piantala» arriva a Bergamo con oltre 15.000 piante in più di 350 tipologie diverse, selezionate per essere accessibili, facili da curare e perfette per ogni tipo di spazio abitativo.

Manifestazioni
6
Sab
Giugno
h.16:00 / 23:00
Centro paese Osio Sotto
Osio Folk

Un fine settimana dedicato alla scoperta e alla condivisione delle tradizioni musicali e coreutiche europee, con concerti, stage di danza e momenti di festa aperti a tutti, nel segno della cultura popolare e della partecipazione.

Manifestazioni
6
Sab
Giugno
h.10:00 / 17:00
Seniga Seniga
Giornate dell'Acqua

Al Parco Oglio Nord un fine settimana alla scoperta dell'acqua e del territorio, con laboratori e trekking guidati negli spazi del parco.

Manifestazioni
6
Sab
Giugno
h.16:00 / 23:30
Leffe Leffe
Un tuffo nel passato

Le vie del centro di Leffe ospitano la seconda edizione del Raduno Fiat 500 e Corsa de Zérc, in memoria di Willy Granati e della vita del paese.

Manifestazioni
6
Sab
Giugno
h.09:00 / 20:00
Centro Commerciale Le Due Torri Stezzano
La Fiera del Disco

Ernyaldisko presenta la 19esima Fiera del Disco - Summer Edition, CD e vinile, dedicato ai collezionisti e a tutti gli amanti della buona musica.

Musica

Domenica 7 giugno

La giornata di domenica è dedicata al movimento, al benessere fisico e all’attività all’aria aperta: il Parco della Trucca ospita «Fit & fun walk» , l’evento organizzato dall’associazione Amiche per mano per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. A partire dalle 9.30 prende il via la camminata collettiva e, a seguire, sono previsti una sessione di fitness e un pranzo libero da spendere in compagnia. Il cuore della città di Bergamo, a partire dalle 8.45, si colora con la «Camminata nerazzurra» , la camminata più amata dai bergamaschi che da 17 anni celebra la conclusione della stagione appena vissuta della Dea. Tre i percorsi non competitivi, 6,10 e 17 chilometri, per diffondere, a partire dal Sentierone fino alle Mura Venete, il forte senso di appartenenza che unisce Bergamo all’Atalanta.

Non vi abbiamo convinto?

7
Dom
Giugno
h.08:30 / 18:00
Treviglio Treviglio
Trei'n bici

Torna la quarta edizione della ciclostorica, un viaggio nel tempo tra le bellezze della nostra provincia dove si intrecciano polvere, acciaio e cuore.

Manifestazioni
7
Dom
Giugno
h.09:00 / 12:00
Scanzorosciate Scanzorosciate
PasseggianDOG per Scanzorosciate

Una camminata non competitiva in compagnia degli amici a 4 zampe, tra le colline di Scanzorosciate, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Manifestazioni
7
Dom
Giugno
h.10:00 / 19:00
Media Pianura Padana Martinengo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Un nuovo appuntamento per visitare i castelli, palazzi e borghi medievali per viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda.

Visite guidate
7
Dom
Giugno
h.11:00 / 17:00
Palazzo Moroni Bergamo
Dalla parte delle piante

Una passeggiata ai Giardini di Palazzo Moroni per scoprire un inedito punto di vista, quello delle piante, in collaborazione con l'Orto Botanico di Bergamo.

Visite guidate
7
Dom
Giugno
h.16:00 / 18:00
Museo della fotografia Sestini Bergamo
Il “Genio”: la Belle Époque dietro l’obiettivo

Una visita guidata con i curatori della mostra «Ritratto di un’epoca. Fotografie di Eugenio Goglio (1865-1926)» per esplorare il periodo della Belle Époque attraverso lo scatto fotografico.

Visite guidate
7
Dom
Giugno
h.21:00 / 23:00
Cineteatro G. Gavazzeni Seriate
Forte e Chiara

Al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il nuovo show di Chiara Francini, che si racconta attraverso musica, vicende personali e pubbliche.

Spettacoli

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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