Guida agli eventi del weekend (05 – 07 giugno)

A Bonate Sopra debutta la prima edizione di «Libri in Piazza» , una fiera del libro a cielo aperto ideata per valorizzare l’importanza della lettura e favorire l’incontro diretto tra appassionati lettori e scrittori. A partire dalle 10, Piazza Vittorio Emanuele II, si anima con banchetti e stand d’autore, performance artistiche live e, per concludere la giornata, il concerto musicale (alle 17) del gruppo Spirabilia Quintet. Per tutto il weekend torna a Sarnico e nei dintorni l’undicesima edizione del «Raduno Nazionale Vespe» con la due giorni dedicata all’icona simbolo del made in Italy. Lungo le curve panoramiche delle colline e sulle sponde del Lago d’Iseo, centinaia di scooter sfrecciano regalando uno spettacolo fatto di motori e passione a tutto il pubblico.